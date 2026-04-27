Bugün hangi maçlar var? 27 Nisan Pazartesi maç programı
Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha geldi. 27 Nisan 2026 Pazartesi günü oynanacak maçlar, Süper Lig'den Avrupa'nın önde gelen liglerine kadar geniş bir yelpazede sporseverleri ekran başına kilitleyecek. "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtını arayanlar için günün maç programı, saat bilgileri ve yayıncı kuruluş detayları merak konusu oldu. İşte 2 Nisan maç programı ve canlı yayın bilgileri…
Giriş: 27 Nisan 2026 - 08:57
27 Nisan 2026 Pazartesi maç programı, hem Süper Lig’deki kritik karşılaşmaları hem de Avrupa liglerindeki önemli mücadeleleri içeriyor. Futbol tutkunlarının yakından takip ettiği "27 Nisan hangi maçlar var?" sorusunun yanıtı netleşti. İşte günün maçları, başlama saatleri ve yayınlanacağı kanalların tam listesi…
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
17:00 | Alanyaspor - Samsunspor | Yayın: beIN SPORTS 1
20:00 | Konyaspor - Trabzonspor | Yayın: beIN SPORTS 1
20:00 | Beşiktaş - Fatih Karagümrük | Yayın: beIN SPORTS 2
İngiltere - Premier Lig
22:00 | Manchester United - Brentford | Yayın: beIN SPORTS 3