Bugün hangi maçlar var? 27 Haziran 2025 Cuma bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
27 Haziran 2025 bugünkü maç programı belli oldu. UEFA U19 Kadınlar Şampiyonası'nda final heyecanı yaşanıyor. Final maçında Fransa U19 ile İspanya U19 karşı karşıya geliyor. Öte yandan bugün birçok yabancı ligde birbirinden zorlu müsabakalar oynanacak. 27 Haziran 2025 bugünün maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.
Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 27 Haziran Cuma günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre, UEFA U19 Kadınlar Şampiyonası’nda final heyecanı yaşanacak. Fransa U19 ile İspanya U19 şampiyon olmak için kıyasıya mücadele edecek. Öte yandan birçok yabancı ligde futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 27 Haziran 2025 bugünkü maç programı…
27 HAZİRAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
İrlanda Premier Ligi
21:45 Bohemians - Sligo Rovers
21:45 Cork City - St. Patrick's
21:45 Derry City - Drogheda
21:45 Galway Utd - Shelbourne
22:00 Shamrock R. - Waterford
Veikkausliiga
18:00 Gnistan - Inter Turku
20:00 Kuopion - HJK Helsinki
K-Lig
13:30 Daejeon Citi. - Jeju United
13:30 Gimcheon S - Jeonbuk
Uluslararası Hazırlık Maçları – Kadınlar
16:30 Polonya (K)- Ukrayna (K)
20:00 Sırbistan (K)- İzlanda (K)
22:00 İspanya (K)- Japonya (K)
22:10 Fransa (K)- Brezilya (K)
UEFA U19 Kadınlar Şampiyonası - Final
21:00 Fransa U19 (K)- İspanya U19 (K)
Superettan
20:00 IK Brage - Sandviken
20:00 Varbergs - Utsiktens
İsveç Kupası
20:00 Torstorps - Hjulsbro
Finlandiya 2. Ligi - Ykkösliiga
18:30 EIF - PK-35
19:00 TPS Turku - Japs
İrlanda 1. Ligi
21:45 Athlone - Bray Wand.
21:45 Dundalk - Cobh Ramblers
21:45 Treaty Utd - Finn Harps
21:45 Wexford - Kerry