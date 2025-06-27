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        Haberler Bilgi Spor BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 27 Haziran 2025 bugünkü maçlar

        Bugün hangi maçlar var? 27 Haziran 2025 Cuma bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        27 Haziran 2025 bugünkü maç programı belli oldu. UEFA U19 Kadınlar Şampiyonası'nda final heyecanı yaşanıyor. Final maçında Fransa U19 ile İspanya U19 karşı karşıya geliyor. Öte yandan bugün birçok yabancı ligde birbirinden zorlu müsabakalar oynanacak. 27 Haziran 2025 bugünün maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 10:36 Güncelleme: 27.06.2025 - 10:36
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        1

        Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 27 Haziran Cuma günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre, UEFA U19 Kadınlar Şampiyonası’nda final heyecanı yaşanacak. Fransa U19 ile İspanya U19 şampiyon olmak için kıyasıya mücadele edecek. Öte yandan birçok yabancı ligde futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 27 Haziran 2025 bugünkü maç programı…

        2

        27 HAZİRAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        İrlanda Premier Ligi

        21:45 Bohemians - Sligo Rovers

        21:45 Cork City - St. Patrick's

        21:45 Derry City - Drogheda

        21:45 Galway Utd - Shelbourne

        22:00 Shamrock R. - Waterford

        3

        Veikkausliiga

        18:00 Gnistan - Inter Turku

        20:00 Kuopion - HJK Helsinki

        4

        K-Lig

        13:30 Daejeon Citi. - Jeju United

        13:30 Gimcheon S - Jeonbuk

        5

        Uluslararası Hazırlık Maçları – Kadınlar

        16:30 Polonya (K)- Ukrayna (K)

        20:00 Sırbistan (K)- İzlanda (K)

        22:00 İspanya (K)- Japonya (K)

        22:10 Fransa (K)- Brezilya (K)

        6

        UEFA U19 Kadınlar Şampiyonası - Final

        21:00 Fransa U19 (K)- İspanya U19 (K)

        7

        Superettan

        20:00 IK Brage - Sandviken

        20:00 Varbergs - Utsiktens

        8

        İsveç Kupası

        20:00 Torstorps - Hjulsbro

        Finlandiya 2. Ligi - Ykkösliiga

        18:30 EIF - PK-35

        19:00 TPS Turku - Japs

        9

        İrlanda 1. Ligi

        21:45 Athlone - Bray Wand.

        21:45 Dundalk - Cobh Ramblers

        21:45 Treaty Utd - Finn Harps

        21:45 Wexford - Kerry

        10

        Belarus Premier Ligi

        17:00 FK Molodechno - Smorgon

        19:00 FC Minsk - Slavia Mozyr

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