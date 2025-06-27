Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 27 Haziran Cuma günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre, UEFA U19 Kadınlar Şampiyonası’nda final heyecanı yaşanacak. Fransa U19 ile İspanya U19 şampiyon olmak için kıyasıya mücadele edecek. Öte yandan birçok yabancı ligde futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 27 Haziran 2025 bugünkü maç programı…