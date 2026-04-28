28 Nisan bugün hangi maçlar var, hangi maç hangi kanalda?
Avrupa futbolunda heyecan dorukta. 28 Nisan 2026 Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşmasında Paris Saint-Germain, kendi sahasında Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Türkiye'de ise TFF 3. Lig Play-Off 1. Tur rövanş mücadeleleri futbol gündemini hareketlendirirken, Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Hilal sahaya çıkıyor. Futbol tutkunlarının yakından takip ettiği günün maç programı ve "bugün hangi maçlar var?" sorusunun tüm detayları haberimizde yer alıyor. İşte günün maç fikstürü
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 28 NİSAN SALI
UEFA Şampiyonlar Ligi - Yarı Final
22:00 PSG-Bayern Münih (TRT 1)
Suudi Arabistan - Pro Lig
19:00 Al Shabab Riyadh-Al Fateh
19:45 Neom SC-Al Hazm
21:00 Al Hilal Riyadh-Damac FC (TRT Tabii Spor)
21:00 Al Khaleej-Al Najma
3.Lig Yükselme Play Off 1. Tur
15:00 Karadeniz Ereğli Belediye-Yozgat Bld.Bozokspor (TiviBu Spor)
20:00 52 Orduspor FK-Fatsa Belediyespor (TiviBu Spor 3)
20:00 Eskişehirspor-Balıkesirspor (TiviBu Spor)
20:00 Karşıyaka-Ayvalıkgücü Belediyespor (TiviBu Spor 4)