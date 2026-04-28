Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bugün hangi maçlar var, hangi maç hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte 28 Nisan 2026 Salı günün maçları

        28 Nisan bugün hangi maçlar var, hangi maç hangi kanalda?

        Avrupa futbolunda heyecan dorukta. 28 Nisan 2026 Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşmasında Paris Saint-Germain, kendi sahasında Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Türkiye'de ise TFF 3. Lig Play-Off 1. Tur rövanş mücadeleleri futbol gündemini hareketlendirirken, Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Hilal sahaya çıkıyor. Futbol tutkunlarının yakından takip ettiği günün maç programı ve "bugün hangi maçlar var?" sorusunun tüm detayları haberimizde yer alıyor. İşte günün maç fikstürü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 09:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        28 Nisan Salı gecesi futbol heyecanı zirveye çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde erken final havası estiren dev karşılaşma, milyonları ekran başına toplayacak. Türkiye’de ise TFF 3. Lig Play-Off aşamasında kritik rövanş maçları oynanacak ve bir üst tura adını yazdıran ekipler netleşecek. Öte yandan Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyonluk mücadelesi 30. hafta karşılaşmalarıyla hız kesmeden sürüyor. Günün maç programı, saatleri ve yayın detaylarıyla futbol gündeminin tüm öne çıkanları haberimizde

        2

        BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 28 NİSAN SALI

        UEFA Şampiyonlar Ligi - Yarı Final

        22:00 PSG-Bayern Münih (TRT 1)

        3

        Suudi Arabistan - Pro Lig

        19:00 Al Shabab Riyadh-Al Fateh

        19:45 Neom SC-Al Hazm

        21:00 Al Hilal Riyadh-Damac FC (TRT Tabii Spor)

        21:00 Al Khaleej-Al Najma

        4

        3.Lig Yükselme Play Off 1. Tur

        15:00 Karadeniz Ereğli Belediye-Yozgat Bld.Bozokspor (TiviBu Spor)

        20:00 52 Orduspor FK-Fatsa Belediyespor (TiviBu Spor 3)

        20:00 Eskişehirspor-Balıkesirspor (TiviBu Spor)

        20:00 Karşıyaka-Ayvalıkgücü Belediyespor (TiviBu Spor 4)

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
