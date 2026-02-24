Günün maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş heyecanı bu akşam başlayacak. Bugün Inter, Newcastle United, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Club Brugge gibi takımlar sahaya çıkacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları hangi kanalda ve saat kaçta? İşte günün maçları ve yayınlanacağı saatler ve yayıncı kuruluşları…