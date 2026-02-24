Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları hangi kanalda ve saat kaçta? İşte 24 Şubat 2026 maç programı

        Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları saat kaçta, hangi kanalda? 24 Şubat 2026 maç programı

        24 Şubat 2026 maç programı ile futbolseverler tarafından araştırılan ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusu yanıt buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları için beklenen gün geldi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 play-off turu aşaması bu akşam oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları hangi kanalda ve saat kaçta? İşte bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 11:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Günün maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş heyecanı bu akşam başlayacak. Bugün Inter, Newcastle United, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Club Brugge gibi takımlar sahaya çıkacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları hangi kanalda ve saat kaçta? İşte günün maçları ve yayınlanacağı saatler ve yayıncı kuruluşları…

        2

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 PLAY-OFF TURU RÖVANŞ HEYECANI

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş heyecanı başlıyor.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, son 16 play-off turu aşamasında 24 Şubat Salı ve 25 Şubat Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

        Galatasaray, 5-2 gibi farklı bir skorla kazandığı ilk maçın rövanşında İtalyan temsilcisi Juventus'a çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.

        3

        24 ŞUBAT 2026 MAÇ PROGRAMI

        UEFA Şampiyonlar Ligi

        20:45 Atletico Madrid-Club Brugge (TRT Tabii Spor)

        23:00 Bayer Leverkusen-Olympiakos (TRT Tabii Spor 1)

        23:00 Newcastle United-Karabağ (TRT Tabii Spor 2)

        23:00 Inter-Bodo/Glimt (TRT Tabii Spor)

        4

        UEFA Gençlik Ligi

        16:00 Inter-Real Betis

        18:00 Frankfurt-Sporting Lisbon

        5

        Suudi Arabistan - Pro Lig

        22:00 Al Taawon-Al Hilal Riyadh (TRT Tabii Spor)

        22:00 Al Hazm-Al Ittihad-Jeddah (S Sport Plus)

        22:00 Al Khaleej-Al Kholood

        6

        Azerbaycan Premier Ligi

        14:00 Qabala-Turan

        7

        HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Altın geri döndü
        Altın geri döndü
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        "Peşimi bıraksınlar"
        "Peşimi bıraksınlar"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!