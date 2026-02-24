Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları saat kaçta, hangi kanalda? 24 Şubat 2026 maç programı
24 Şubat 2026 maç programı ile futbolseverler tarafından araştırılan ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusu yanıt buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları için beklenen gün geldi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 play-off turu aşaması bu akşam oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları hangi kanalda ve saat kaçta? İşte bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
Günün maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş heyecanı bu akşam başlayacak. Bugün Inter, Newcastle United, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Club Brugge gibi takımlar sahaya çıkacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları hangi kanalda ve saat kaçta? İşte günün maçları ve yayınlanacağı saatler ve yayıncı kuruluşları…
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 PLAY-OFF TURU RÖVANŞ HEYECANI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş heyecanı başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, son 16 play-off turu aşamasında 24 Şubat Salı ve 25 Şubat Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.
Galatasaray, 5-2 gibi farklı bir skorla kazandığı ilk maçın rövanşında İtalyan temsilcisi Juventus'a çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.
24 ŞUBAT 2026 MAÇ PROGRAMI
UEFA Şampiyonlar Ligi
20:45 Atletico Madrid-Club Brugge (TRT Tabii Spor)
23:00 Bayer Leverkusen-Olympiakos (TRT Tabii Spor 1)
23:00 Newcastle United-Karabağ (TRT Tabii Spor 2)
23:00 Inter-Bodo/Glimt (TRT Tabii Spor)
UEFA Gençlik Ligi
16:00 Inter-Real Betis
18:00 Frankfurt-Sporting Lisbon
Suudi Arabistan - Pro Lig
22:00 Al Taawon-Al Hilal Riyadh (TRT Tabii Spor)
22:00 Al Hazm-Al Ittihad-Jeddah (S Sport Plus)
22:00 Al Khaleej-Al Kholood
Azerbaycan Premier Ligi
14:00 Qabala-Turan