Hangi il ve ilçede okullar tatil ilan edildi? Ajanslardan gelen son dakika haberlerine göre kar tatili ilan edilen iller ve ilçeler belli oldu.

Ankara'da eğitime kar tatili

Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ankara'da yarın okulların tatil edildiğini açıkladı.

Ankara Valisi Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Meteorolojik tahminlere göre ilimizde bu gece başlayıp yarın öğlene kadar sürecek kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklenmekte olup öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yarın(Cuma günü) ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre Ankara genelinde gece yarısından cuma günü öğle saatlerine kadar kuvvetli kar yağışının beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Kuvvetli kar yağışı neticesinde meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 14 Aralık 2018 Cuma günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

Doğu Anadolu'da kış

Toplamda 700’e yakın köy yolunun ulaşıma kapandığı bölgede yollarda mahsur kalanlar kar üstü araçlarıyla kurtarıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Karaçoban ilçesi mahalle yolunda bir hasta, İspir Yaylacı’da bir hasta, Aziziye Canören’de bir hasta karlı yollar açılarak kurtarıldı.

Tipi ve fırtına sebebiyle kapanan Tortum Hamidiye grup yolunda mahsur kalan vatandaşlar da kurtarılarak yol ulaşıma açıldı.

Ahlat’ta eğitime kar engeli

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullar yarın için tatil edildi.

Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “14 Aralık 2018 cuma günü tam gün Ahlat'taki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için kaymakamlıkça tatil edilmiştir. İlçe merkezi, Ovakışla belde merkezi okulları ile yatılı bölge okulları ve pansiyonlu okul öğrencilerimiz, eğitim öğretime devam edeceklerdir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ