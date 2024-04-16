Nisan'ın keyfini çıkaran Türkiye yavaş yavaş yaza doğru hazırlanıyor. Hava sıcaklıkları giderek daha da artacak ancak yarın, sıcaklara rağmen birkaç şehirde yağış bekleniyor. İşte, 17 Nisan Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...