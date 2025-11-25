BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu (Sivas hariç), Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Konya, Zonguldak, Giresun ve Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.