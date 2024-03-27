BUGÜN (27 MART ÇARŞAMBA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün yağış var. Ancak hava soğuk değil; sıcaklıklar 18 dereceye kadar çıkacak.

Ankara ise hafif sağanak yağışlı olacak ama Başkent'te de hava kötü değil çünkü sıcaklıklar 16 dereceyi görecek.

İzmir ise tam anlamıyla bahar havası yaşayacak! Hava bulutlu olsa da sıcaklıklar bu sene ilk kez 24 dereceye çıkacak.