Bugün hava nasıl olacak? 27 Mart Türkiye geneli hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 27 Mart 2024 Çarşamba Türkiye geneli hava durumu tahminleri...
Bugün hava nasıl olacak sorusu günün en çok araştırılan soruları arasında yer aldı. Mart ayının son haftasına girilirken, hava sıcakları batıda artacağı, doğu kesimlerde ise azalacağı ön görülüyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 27 Mart 2024 Çarşamba MGM ile son hava durumu tahmini...
BUGÜN (27 MART ÇARŞAMBA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da bugün yağış var. Ancak hava soğuk değil; sıcaklıklar 18 dereceye kadar çıkacak.
Ankara ise hafif sağanak yağışlı olacak ama Başkent'te de hava kötü değil çünkü sıcaklıklar 16 dereceyi görecek.
İzmir ise tam anlamıyla bahar havası yaşayacak! Hava bulutlu olsa da sıcaklıklar bu sene ilk kez 24 dereceye çıkacak.
BUGÜN (27 MART ÇARŞAMBA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Mart yağmurları bir süre daha devam ediyor. Bugün ülkenin genelinde yağış var ancak sıcaklıklar düşmeyecek. Bahar mevsimine paralel olarak; sıcaklıklar ortalama 15 derece etrafında seyredecek.