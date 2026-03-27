Bugün hava nasıl olacak? 27 Mart Cuma İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri
Mart ayının son günlerine girilirken yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başladı. Mart ayında yağışlı hava etkili oldu. Yağışların önümüzdeki günlerde devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derce artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 27 Mart Cuma İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahminlerine göre; sıcaklıklar Türkiye genelinde artmaya başlıyor. Yağışların batıda yağmur şeklinde doğuda ise yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Cuma günü için plan yapanlar, bugün hava nasıl olacak, sorusuna yanıt arıyor. İşte 27 Mart Cuma Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu raporu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Rize, Artvin, Bayburt, Manisa, Konya'nın güneyi, Antalya’nın iç ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda (Iğdır hariç) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Şırnak çevreleri ile Siirt ve Batman illerinin kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege’de güneyli yönlerden fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANKARA 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu