Bugün hava nasıl olacak? 4 Nisan Cuma İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri
Nisan ayının gelişiyle birlikte Türkiye'nin tamamı sağanak yağmurun etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 4 Nisan Cuma İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...
Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Nisan ayı ile birlikte yurt genelinde etkili olan yağışlı havanın önümüzdeki günlerde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. İşte 4 Nisan Cuma Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, (Eskişehir haric) İç Anadolu, Orta Karedeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, (Mardin haric) Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Uşak, Afyonkarahisar, Kastamonu, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İşte Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in Nisan ayına ilişkin hava durumu tahminleri:
KIŞ MODU GERİ DÖNÜYOR
İstanbul’da yağmurun yağası var, fakat hızlanmıyor. Cılız ve aralıklı yağış 4 Nisan Cuma günü kesilip hafta sonu Marmara genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir havayla geçiyor. Hava tahminlerine göre yeni hafta 7-8 Nisan tarihlerinde İstanbul, Bursa, Kocaeli çevresinde hava yeniden yağmurlu olacak, özellikle haftaya pazartesi ve salı hissedilen sıcaklığın 6°C’ye düşeceği İstanbul’da bir kış havası olacak diyebiliriz.
Rusya üzerinden Ukrayna-Romanya-Türkiye rotasını takip etmesi beklenen yeni soğuk hava dalgası Marmara, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu kış moduna geri dönebilir. Bu durum özellikle tarımda yeni bir don tehlikesi doğuracaktır. Kıyılarda sıcaklık 0°C’ye çok yaklaşmıyor, fakat 500 metreden itibaren ovalar, ekili araziler Karadeniz ve Anadolu genelinde 0°C’ye düşebilir. Doğuda ise hava yer yer -5°C’lere kadar soğuyabilir. Yeni haftanın ilk 3 günü bu duruma hazırlıklı ve mümkün olduğunca tedbirli olmakta yarar var.
ANKARA'YA KAR YAĞABİLİR
Ankara’da yağmurlu dönem başladı, dün gece kuvvetli sağanak altında kalan başkentte gelecek 5 gün yağmur aralıklarla, her güne biraz yağarak devam edecek. Fakat Ankara’da ve genel olarak Anadolu’da 10-11-12 Nisan tarihlerine dikkat etmek lazım. Şimdiki tahminleri tarih yaklaşırken revize edeceğiz, fakat görünen o ki yaklaşan soğuk hava dalgası ile Ankara’ya bile kar yağabilir. Bu kar şiddetli ve her yerde etkili olmasa da Ankara, Eskişehir, Kırşehir gibi merkezlerde soğuk kış havasına hazır olalım.
EGE'DE SOĞUK DUŞ ETKİSİ
İzmir ve kıyı Ege bugünlerde aralıklı yağmurlu, hava bugünden itibaren biraz daha güneşli, yağmurlar ise İzmir’de uzun aralıklarla devam edecek. Gelecek hafta beklenen soğuma ile batı ve güney kıyılarımız 10°C’ye gerileyebilir. Bu aslında Aralık ayına benzeyen bir hava, tarih için güney bölgelerde bir soğuk duş etkisi yapabilir. Haftaya bu soğuklara güney ve batı kıyılarında da hazır olalım.
BEREKETLİ NİSAN
Nisan ayı uzun vadeli tahminleri bu ayın Mart gibi sıcak geçmeyeceğini gösteriyordu, şimdilik tahminlere uygun ve aslında bereketli bir ay geçiriyoruz. Ankara’da dün yağan kuvvetli yağmur, gelecek 7 gün aralıklarla sürecek hatta kar havasına çevirebilir. Barajlarda %25’e dayanan seviyeler ciddi bir artış yakalayacaktır. Sosyal yaşam ve seyahat planları için ise hava durumu bugünlerde yakından takip edilmeyi hak ediyor.