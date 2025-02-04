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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 4 Şubat 2025 MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini

        Bugün hava nasıl olacak? 4 Şubat MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Şubat Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yurt genelinde sıcaklıklar Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle 6-12 derece düşecek. Bugünden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba günü ise iç ve doğu kesimlerde soğuk kendisini iyiden iyiye hissettirecek. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 4 Şubat MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 01:07 Güncelleme: 04.02.2025 - 01:07
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        İstanbul'a kar ne zaman yağacak, sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava raporu sonucunda yanıtı buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yeni haftanın gelişiyle birlikte hafta ortasında sıcaklıklar, kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor. İşte 4 Şubat 2025 MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini...

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        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Manisa, Uşak, Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        3

        İSTANBUL 6°C, 8°C

        Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

        4

        İZMİR 10°C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

        5

        ANKARA 1°C, 6°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        6
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