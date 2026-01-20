Habertürk
        Haberler Bilgi Bugün hava nasıl olacak, İstanbul'a kar yağacak mı? 20 Ocak Salı MGM ile hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak, kar yağacak mı?

        Kar yağışı İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde etkili oldu. Yeni haftanın gelişiyle birlikte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yaşanacak hava olaylarını yayımlandığı hava durumu raporu ile duyurdu. Kar yağışının etkili olduğu illerde, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar oluştu. Peki, "Bugün hava nasıl olacak, kar yağacak mı?" İşte 20 Ocak Salı MGM ile hava durumu tahminleri...

        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 00:48 Güncelleme: 20.01.2026 - 00:48
        Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Hava sıcaklığında, batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlede önemli bir değişiklik beklenmiyor. Meteoroloji, ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Peki, "Bugün hava nasıl olacak, İstanbul'a kar yağacak mı?" İşte detaylar...

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Antalya'nın Finike ve Kaş çevrelerinin yağmurlu; Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ’ın doğusunun karla karışık yağmurlu; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya haric), Çankırı, Sivas, Kayseri, Amasya ve Tokat çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun’un doğusu, Trabzon’un batısı, Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlede önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Giresun’un doğusu, Trabzon’un Doğusu ve batısı, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İSTANBUL 2°C, 6°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        İZMİR 2°C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ANKARA -4°C, 3°C

        Çok bulutlu

