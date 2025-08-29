BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimler ile Samsun ve Rize çevreleri ile İstanbul’un Anadolu yakasının kuzey kıyıları, Bandırma, Adana'nın kuzeyi, Hatay ve Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.