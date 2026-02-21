Bugün iftarda ne var? İftar sofranızı şenlendirecek Ramazan'ın üçüncü günü için 5 çeşitli menü!

Çorba tenceresinde tereyağı ve zeytinyağını ısıtıp unu kokusu çıkana kadar hafifçe kavurun. Közlenmiş sebzeleri tencereye ekleyip tahta kaşıkla ezerek birkaç dakika çevirin ve sıcak suyunu ilave edin.

Sebzeler iyice yumuşayınca çorbayı tamamen pürüzsüz olana kadar blenderdan geçirin. Sütü yavaş yavaş ekleyerek bir taşım daha kaynatın, tuz ve karabiberini atıp ocaktan alın.