Bugün iftarda ne var? İftar sofranızı şenlendirecek Ramazan'ın üçüncü günü için 5 çeşitli menü!
Ramazan ayının üçüncü gününde "Bugün iftara ne pişirsem?" telaşınızı ortadan kaldıracak, hem besleyici hem de damak çatlatan efsane bir menü hazırladık. Ailenizle aynı sofranın etrafında buluşurken midenizi yormayacak bu enfes tariflerin tamamı haberimizde...
Orucun ilk günlerini geride bırakırken, üçüncü gün iftar sofranız için protein ve karbonhidrat dengesi tam ayarında bir liste oluşturduk. Çorbasından tatlısına kadar adım adım hazırladığımız günün menüsü ve püf noktaları haberimizin devamında...
KÖZLENMİŞ DOMATES ÇORBASI
MALZEMELER
5 adet büyük boy domates
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı un
1 çay bardağı süt
4 su bardağı sıcak su
Tuz, karabiber
HAZIRLANIŞI
Domatesleri, soğanı ve sarımsakları ortadan ikiye bölerek fırın tepsisine dizin ve 200 derecede 20 dakika közleyin. Fırından çıkan közlenmiş sebzelerin kabuklarını dikkatlice soyun.
Çorba tenceresinde tereyağı ve zeytinyağını ısıtıp unu kokusu çıkana kadar hafifçe kavurun. Közlenmiş sebzeleri tencereye ekleyip tahta kaşıkla ezerek birkaç dakika çevirin ve sıcak suyunu ilave edin.
Sebzeler iyice yumuşayınca çorbayı tamamen pürüzsüz olana kadar blenderdan geçirin. Sütü yavaş yavaş ekleyerek bir taşım daha kaynatın, tuz ve karabiberini atıp ocaktan alın.
HASANPAŞA KÖFTE
KÖFTESİ İÇİN MALZEMELER
500 gram dana kıyma1 adet rendelenmiş soğan, 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı galeta unu, tuz, karabiber, kimyon
PÜRESİ İÇİN MALZEMELER
3 adet haşlanmış patates, 1 çay bardağı süt, 1 yemek kaşığı tereyağı, tuz
SOSU İÇİN MALZEMELER
1 yemek kaşığı domates salçası, 1,5 su bardağı sıcak su, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
HAZIRLANIŞI
Köfte malzemelerinin tamamını derin bir kaba alıp iyice yoğurun. Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar kopararak ortası çukur çanak şekli verip fırın kabına dizin.
Şekil verdiğiniz köfteleri önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika boyunca hafifçe pişirin.
Bu sırada haşlanmış patatesleri ezin, içine süt, tereyağı ve tuz ekleyerek topaksız, pürüzsüz bir püre hazırlayın. Fırından çıkan köftelerin çukur kısımlarına hazırladığınız bu patates püresini paylaştırın.
Salça ve sıcak suyu küçük bir kasede karıştırıp fırın kabındaki köftelerin arasına dökün. Pürelerin üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirip fırına tekrar verin ve kaşarlar nar gibi kızarana kadar pişirin.
TEREYAĞLI CEVİZLİ ERİŞTE
MALZEMELER
2 su bardağı ev eriştesi
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay bardağı iri kıyılmış ceviz içi
3 su bardağı sıcak su
Tuz
HAZIRLANIŞI
Geniş ve sığ bir tencereye tereyağı ve sıvı yağı alarak eritin. Eriştelerin yarısını tencereye ekleyip rengi hafif kahverengiye dönene kadar sürekli karıştırarak kavurun.
Kalan kavrulmamış erişteleri de ilave edip 1-2 dakika daha çevirin.
Sıcak suyu ve tuzu ekleyerek tencerenin kapağını hemen kapatın. Erişteler suyunu tamamen çekene kadar kısık ateşte pişirin ve ardından ocaktan alın.
Üzerine iri kıyılmış ceviz içini serpiştirip kapağını kapatarak 15 dakika demlenmeye bırakın, servis öncesi nazikçe harmanlayın.
NAR EKŞİLİ KAŞIK SALATASI
MALZEMELER
3 adet domates
2 adet orta boy salatalık
2 adet sivri biber
1 adet küçük boy kırmızı soğan
Yarım demet maydanoz
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı nar ekşisi
Yarım limonun suyu
1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi
Tuz
HAZIRLANIŞI
Domates, salatalık, sivri biber ve kırmızı soğanı olabildiğince küçük küpler halinde, tamamen kaşığa sığacak boyutta doğrayın. Maydanozları ince ince kıyın ve tüm doğranmış sebzeleri geniş bir salata kasesine alın.
Ayrı küçük bir kapta zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve tuzu iyice çırparak salatanın sosunu hazırlayın. Hazırladığınız sosu sebzelerin üzerine gezdirip tüm malzemeyi ezmeden, nazikçe harmanlayın.
Salatanın üzerine dövülmüş ceviz içini bolca serpiştirerek servis yapın.
DONDURMALI İRMİK HELVASI
MALZEMELER
2 su bardağı irmik
100 gram tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı dolmalık fıstık
Şerbeti için: 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su, 2 su bardağı süt
İçi için: Sade dondurma
HAZIRLANIŞI
Şerbeti için su, süt ve şekeri bir tencereye alıp şeker eriyene kadar ocakta ısıtın (kaynamasına kesinlikle gerek yok, şeker erisin yeter). Geniş ve derin bir tencerede tereyağı ve sıvı yağı kızdırın.
Dolmalık fıstıkları ve irmiği ekleyip irmiklerin rengi koyulaşana kadar kısık ateşte sürekli karıştırarak kavurun. İrmikler istediğiniz renge ulaştığında ocağın altını iyice kısıp sıcak şerbeti yavaş yavaş tencereye ekleyin (bu aşamada etrafa sıçrayabilir, dikkatli olun).
Tencerenin kapağını kapatıp irmikler şerbeti tamamen çekip göz göz olana kadar pişirin ve ardından demlenmeye bırakın.
Helva demlenip ılıdıktan sonra küçük bir kasenin içine streç film serin, helvadan koyup ortasını çukurlaştırın, içine dondurma yerleştirip altını tekrar helvayla kapatın. Kaseyi ters çevirerek şekilli bir şekilde servis yapın.
Afiyet olsun!