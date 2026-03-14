Bugün iftarda ne var? Ramazan sofranızı şenlendirecek 5 nefis tarif: Yirmi dördüncü gün için lezzet garantili menü!
Ramazan ayının yirmi dördüncü gününde, sofralarınızı adeta bir saray ziyafetine çevirecek nefis bir menü hazırladık. İftar sofranızda herkesin tarifini isteyeceği, damaklarda iz bırakan bu lezzet şöleni için işte detaylar...
Orucun son haftasına girerken 'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenler için protein ve sebze dengesi kusursuz, hazırlaması çok keyifli bir liste derledik. Evdeki malzemelerle mutfakta harikalar yaratacağınız yirmi dördüncü gün iftar menüsü ve tarifler haberimizde...
KÖZLENMİŞ DOMATES ÇORBASI
MALZEMELER
5 adet büyük boy domates
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
4 su bardağı sıcak su
1 çay bardağı süt
Tuz, karabiber
HAZIRLANIŞI
Domatesleri ortadan ikiye kesin. Soğanı iri iri doğrayın. Sarımsaklarla birlikte yağlı fırın kağıdı serili tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika közleyin. özlenen sebzeleri fırından alıp domateslerin kabuklarını dikkatlice soyun.
Derin bir tencerede tereyağı ve zeytinyağını eritin, salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. ırınladığınız tüm sebzeleri tencereye ekleyip 1-2 dakika daha çevirin. Üzerine sıcak suyu, tuzu ve karabiberi ilave ederek kaynamaya bırakın.
Sebzeler iyice yumuşadığında çorbayı pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin. Ocağın altını kısıp sütü yavaş yavaş ekleyin. Bir taşım daha kaynattıktan sonra sıcak servis yapın.
HÜNKAR BEĞENDİ
MALZEMELER
400 gram dana kuşbaşı et
1 adet kuru soğan
2 adet yeşil biber
1 adet domates
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1,5 su bardağı sıcak su
Tuz, karabiber, pul biber
Beğendisi için: 4 adet bostan patlıcan, 1,5 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı tepeleme un, 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, tuz
HAZIRLANIŞI
Etleri geniş bir tavaya alıp suyunu salıp çekene kadar pişirin. Suyunu çeken etlere sıvı yağ ve yemeklik doğranmış soğanları ekleyip kavurun. İnce doğranmış biberleri, küp küp doğranmış domatesi ve salçayı ilave edip sotelemeye devam edin. Baharatları ve suyu ekleyip tavanın kapağını kapatın. Etler lokum gibi olana kadar kısık ateşte pişirin.
Patlıcanları közleyip kabuklarını soyun ve bıçakla incecik kıyın. Başka bir tavada tereyağını eritip unu kokusu çıkana kadar kavurun. İnce kıyılmış patlıcanları ekleyip unla bütünleşene kadar karıştırın.
Sütü azar azar dökerek patlıcanlara yedirin. Kıvam aldığında tuzunu ve kaşar peynirini ekleyip peynir eriyince ocaktan alın. Servis tabağının zeminine patlıcanlı beğendiyi yayın, ortasına sıcak etli harcı tepeleme koyarak servis yapın.
HAZIR YUFKADAN PRATİK SU BÖREĞİ
MALZEMELER
4 adet hazır yufka
2 su bardağı ufalanmış beyaz peynir
Yarım demet ince kıyılmış maydanoz
Sosu için: 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, 1 şişe maden suyu
HAZIRLANIŞI
Derin bir kasede süt, sıvı yağ, yumurta ve maden suyunu iyice çırparak sosunu hazırlayın. Peynir ve maydanozu karıştırarak iç harcı oluşturun.
Fırın tepsisini hafifçe yağlayın. İlk yufkayı kenarları tepsiden dışarı sarkacak şekilde bütün olarak serin
İkinci ve üçüncü yufkayı iri parçalara bölün. Bu parçaları hazırladığınız sıvı sosa batırıp çıkarın ve tepsinin içine buruşturarak yerleştirin. Tepsinin ortasına peynirli harcın tamamını eşit şekilde yayın.
Son yufkayı da aynı şekilde parçalayıp sosa batırarak peynirlerin üzerine kapatın. En alttaki sarkan yufka kenarlarını böreğin üzerine doğru katlayın. Kalan sosun tamamını böreğin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirin.
PEMBE SULTAN
MALZEMELER
2 adet orta boy kırmızı pancar
1,5 su bardağı süzme yoğurt
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
HAZIRLANIŞI
Pancarları iyice yıkayın ve kabuklarıyla birlikte yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan pancarların kabuklarını soyun ve rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Geniş bir kasede süzme yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuzu tamamen pürüzsüz olana kadar çırpın.
Rendelenmiş pancarları yoğurtlu karışıma ilave edip kusursuz bir pembe renk alana kadar iyice harmanlayın. Servis tabağına alıp üzerini düzeltin ve zeytinyağı gezdirerek soğuk servis yapın.
ORMAN MEYVELİ MAGNOLIA
MALZEMELER
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı buğday nişastası
1 adet yumurta sarısı
1 paket vanilya
1 paket sıvı krema (200 ml)
1,5 paket yulaflı bisküvi
1 kase taze veya dondurulmuş orman meyvesi (ahududu, böğürtlen karışımı)
HAZIRLANIŞI
Süt, toz şeker, un, nişasta ve yumurta sarısını derin bir tencereye alıp ocağa koymadan önce pürüzsüz olana kadar tel çırpıcı ile karıştırın. Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.
Kaynayıp göz göz olunca ocaktan alın, içine vanilyayı ekleyip karıştırın ve tamamen soğumaya bırakın. Bisküvileri rondodan geçirerek un haline getirin. Tamamen soğuyan muhallebinin içine sıvı kremayı ekleyin ve mikserle 3-4 dakika pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
Servis kuplarının tabanına ikişer yemek kaşığı ufalanmış bisküvi koyun. Kupların iç kenarlarına orman meyvelerinden dizin. Ortasına muhallebiden doldurup tekrar bisküvi ve tekrar muhallebi olacak şekilde paylaştırın. En az 3 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra üzerini kalan meyvelerle süsleyerek servis yapın.