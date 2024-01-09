Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? 9 Ocak 2024 Salı İstanbul'da okul var mı, tatil mi?

Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? 9 Ocak 2024 Salı İstanbul'da okul var mı, tatil mi?

İstanbul'da uzun zamandır beklenen kış sonunda geldi. Megakentte sıcaklıkların düşmesiyle beraber yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülmeye başladı. İstanbul'un bazı ilçelerinde ve yüksek kesimlerde aralıklarla karla karışık yağmur etkili oluyor. Peki, İstanbul'da bugün okullar tatil mi? İşte, konuya dair ayrıntılar...

Bugün 9 Ocak günü İstanbul'un geneline kar tatiline ilişkin henüz bir valilik açıklaması bulunmuyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldiğinden haberimizde yer alacak.

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İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI GELİYOR!

AKOM, X sosyal medya hesabından İstanbulluları uyardı. Paylaşımda "Hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi. Haftalık hava tahmin raporuna göre; bugün öğle saatlerinden itibaren havanın 5 derece olacağı ve karla karışık yağmur yağacağı öngörülüyor.