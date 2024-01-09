Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? 9 Ocak 2024 Salı İstanbul'da okul var mı, tatil mi?

        İstanbul'da bugün okullar tatil mi? 9 Ocak bugün İstanbul'da okul var mı?

        Soğuk hava dalgası tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. AKOM'dan yapılan İstanbul'a karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı sonrası bugün okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Öğrencilerin gözleri "Bugün İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusuna çevrildi. İşte, 9 Ocak 2024 İstanbul'da ders işlenip işlenmeyeceğine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 12:44 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul'da uzun zamandır beklenen kış sonunda geldi. Megakentte sıcaklıkların düşmesiyle beraber yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülmeye başladı. İstanbul'un bazı ilçelerinde ve yüksek kesimlerde aralıklarla karla karışık yağmur etkili oluyor. Peki, İstanbul'da bugün okullar tatil mi? İşte, konuya dair ayrıntılar...

        2

        9 OCAK 2024 İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

        Bugün 9 Ocak günü İstanbul'un geneline kar tatiline ilişkin henüz bir valilik açıklaması bulunmuyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldiğinden haberimizde yer alacak.

        3

        İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI GELİYOR!

        AKOM, X sosyal medya hesabından İstanbulluları uyardı. Paylaşımda "Hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi. Haftalık hava tahmin raporuna göre; bugün öğle saatlerinden itibaren havanın 5 derece olacağı ve karla karışık yağmur yağacağı öngörülüyor.

        4
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu
        Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakim karşısında!
        Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakim karşısında!
        Yoğun bakıma yatış yüzde 100'e yaklaştı
        Yoğun bakıma yatış yüzde 100'e yaklaştı
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Cenk Özkaçar gelişmesi!
        Cenk Özkaçar gelişmesi!
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk
        Operatörün ölümüne yol açan vinç kazası kamerada!
        Operatörün ölümüne yol açan vinç kazası kamerada!
        Doktordan saldıran hastaya biber gazlı müdahale!
        Doktordan saldıran hastaya biber gazlı müdahale!
        Halkbank'tan 'dava' açıklaması
        Halkbank'tan 'dava' açıklaması
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Marsilya'nın Onana acelesi!
        Marsilya'nın Onana acelesi!
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı