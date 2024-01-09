İstanbul'da bugün okullar tatil mi? 9 Ocak bugün İstanbul'da okul var mı?
Soğuk hava dalgası tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. AKOM'dan yapılan İstanbul'a karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı sonrası bugün okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Öğrencilerin gözleri "Bugün İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusuna çevrildi. İşte, 9 Ocak 2024 İstanbul'da ders işlenip işlenmeyeceğine ilişkin detaylar...
İstanbul'da uzun zamandır beklenen kış sonunda geldi. Megakentte sıcaklıkların düşmesiyle beraber yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülmeye başladı. İstanbul'un bazı ilçelerinde ve yüksek kesimlerde aralıklarla karla karışık yağmur etkili oluyor. Peki, İstanbul'da bugün okullar tatil mi? İşte, konuya dair ayrıntılar...
9 OCAK 2024 İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Bugün 9 Ocak günü İstanbul'un geneline kar tatiline ilişkin henüz bir valilik açıklaması bulunmuyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldiğinden haberimizde yer alacak.
İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI GELİYOR!
AKOM, X sosyal medya hesabından İstanbulluları uyardı. Paylaşımda "Hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi. Haftalık hava tahmin raporuna göre; bugün öğle saatlerinden itibaren havanın 5 derece olacağı ve karla karışık yağmur yağacağı öngörülüyor.