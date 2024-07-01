Bugün kimin maçı var? 1 Temmuz Pazartesi EURO 2024 bugünkü maç programı
Almanya'da düzenlenen 17. Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turu heyecanı devam ediyor. Dün oynanan maçlarda İngiltere normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda 2-1 Slovenya'yı yenerek üst tura yükseldi. Öte yandan İspanya, Gürcistan'ı 4-1'lik skorla geçerek çeyrek final bileti kazandı. Bu kapsamda sporseverler "Bugün kimin maçı var, bugünkü maçlar hangi kanalda?" sorularını araştırmaya başladı. İşte, 1 Temmuz EURO 2024 bugünkü maçları...
EURO 2024 çeyrek final heyecanı sürüyor. Almanya ve İsviçre'nin üst tura yükselmesinin ardından İngiltere ve İspanya'da rakiplerini eledi. Sonuçların belli olmasıyla futbolseverler bugün kimin maçı var sorusunu merak etmeye başladı. İşte maçların başlama saati...
19.00 Fransa- Belçika
Düsseldorf Arena'da oynanacak olan Fransa- Belçika çeyrek final maçı 19.00'da başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı İsveç hakem G. Nyberg yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Kante, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Thuram, Mbappe
Belçika: Casteels, Castagne, Faes, Vertonghen, Theate, Mangala, Onana, Lukebakio, De Bruyne, Doku, Lukaku
22.00 Portekiz- Slovenya
Franfurt Arena'da oynanacak olan Portekiz- Slovenya maçı 22.00'de başlayacak ve mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada İtalyan hakem D. Orsato düdük çalacak.
MUHTEMEL 11
Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Nuno Mendes, Vitinha, Palhinha, Bernardo Silva, Fernandes, Leao, Ronaldo
Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec, Stajonevic, Cerin, Elsnik, Mlakar, Sporar, Sesko