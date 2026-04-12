Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bugün kimin maçı var? 12 Nisan Pazar bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        12 Nisan Pazar günü futbolseverleri dopdolu bir maç programı bekliyor. Süper Lig başta olmak üzere La Liga, Bundesliga, Serie A ve Premier League kapsamında önemli karşılaşmalar sahne alacak. Hem yerel hem de Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynanacak mücadeleler, gün boyu futbol heyecanını artıracak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 12 Nisan Pazar gününün maç programı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2026 - 15:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Futbol heyecanı 12 Nisan Pazar günü de hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Premier League maçlarıyla gün boyunca birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverlerle buluşacak. Kritik mücadelelerin oynanacağı bu günde, taraftarlar takımlarının sahaya çıkacağı saatleri ve maç programını yakından takip ediyor. Bugün kimin maçı var sorusu ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte detaylar

        2

        Süper Lig

        14:30 | Konyaspor - Fatih Karagümrük | beIN Sports 1

        17:00 | Göztepe - Kasımpaşa | beIN Sports 1

        20:00 | Galatasaray - Kocaelispor | beIN Sports 1

        3

        1. Lig

        13:30 | Vanspor - Manisa FK | TRT Spor

        16:00 | Adana Demirspor - Iğdır FK | TRT Spor

        19:00 | Keçiörengücü - Serik Belediyespor | TRT Spor

        4

        İngiltere - Premier Lig

        16:00 | Crystal Palace - Newcastle United | beIN Sports max 1

        16:00 | Nottingham Forest - Aston Villa | beIN Sports 4

        16:00 | Sunderland - Tottenham | beIN Sports 3

        18:30 | Chelsea - Manchester City | beIN Sports 3

        5

        İspanya - LaLiga

        15:00 | Osasuna - Real Betis | S Sport, S Sport Plus

        17:15 | Mallorca - Rayo Vallecano | S Sport, S Sport Plus

        19:30 | Celta Vigo - Real Oviedo | S Sport, S Sport Plus

        22:00 | Athletic Bilbao - Villarreal | S Sport, S Sport Plus

        6

        İtalya - Serie A

        13:30 | Genoa - Sassuolo | S Sport Plus, Sport 2, Tivibu Spor 1

        16:00 | Parma - Napoli | S Sport Plus, Sport 2, Tivibu Spor 1

        19:00 | Bologna - Lecce | S Sport Plus, Sport 2, Tivibu Spor 1

        21:45 | Como - Inter | S Sport Plus, Sport 2, Tivibu Spor 1

        7

        Fransa - Ligue 1

        18:15 Toulouse - Lille beIN Sports 4

        18:15 | OGC Nice - Le Havre | beIN Sports max 1

        21:45 | Lyon - Lorient | beIN Sports 4

        8

        Almanya - Bundesliga

        16:30 | Köln - Werder Bremen | S Sport Plus, Tivibu Spor 2

        18:30 | Stuttgart - Hamburger SV | S Sport Plus, Tivibu Spor 3

        20:30 | Mainz 05 - Freiburg | S Sport Plus, Tivibu Spor 2

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
