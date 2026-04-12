Bugün kimin maçı var? 12 Nisan Pazar bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
12 Nisan Pazar günü futbolseverleri dopdolu bir maç programı bekliyor. Süper Lig başta olmak üzere La Liga, Bundesliga, Serie A ve Premier League kapsamında önemli karşılaşmalar sahne alacak. Hem yerel hem de Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynanacak mücadeleler, gün boyu futbol heyecanını artıracak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 12 Nisan Pazar gününün maç programı…
Süper Lig
14:30 | Konyaspor - Fatih Karagümrük | beIN Sports 1
17:00 | Göztepe - Kasımpaşa | beIN Sports 1
20:00 | Galatasaray - Kocaelispor | beIN Sports 1
1. Lig
13:30 | Vanspor - Manisa FK | TRT Spor
16:00 | Adana Demirspor - Iğdır FK | TRT Spor
19:00 | Keçiörengücü - Serik Belediyespor | TRT Spor
İngiltere - Premier Lig
16:00 | Crystal Palace - Newcastle United | beIN Sports max 1
16:00 | Nottingham Forest - Aston Villa | beIN Sports 4
16:00 | Sunderland - Tottenham | beIN Sports 3
18:30 | Chelsea - Manchester City | beIN Sports 3
İspanya - LaLiga
15:00 | Osasuna - Real Betis | S Sport, S Sport Plus
17:15 | Mallorca - Rayo Vallecano | S Sport, S Sport Plus
19:30 | Celta Vigo - Real Oviedo | S Sport, S Sport Plus
22:00 | Athletic Bilbao - Villarreal | S Sport, S Sport Plus
İtalya - Serie A
13:30 | Genoa - Sassuolo | S Sport Plus, Sport 2, Tivibu Spor 1
16:00 | Parma - Napoli | S Sport Plus, Sport 2, Tivibu Spor 1
19:00 | Bologna - Lecce | S Sport Plus, Sport 2, Tivibu Spor 1
21:45 | Como - Inter | S Sport Plus, Sport 2, Tivibu Spor 1
Fransa - Ligue 1
18:15 Toulouse - Lille beIN Sports 4
18:15 | OGC Nice - Le Havre | beIN Sports max 1
21:45 | Lyon - Lorient | beIN Sports 4
Almanya - Bundesliga
16:30 | Köln - Werder Bremen | S Sport Plus, Tivibu Spor 2
18:30 | Stuttgart - Hamburger SV | S Sport Plus, Tivibu Spor 3
20:30 | Mainz 05 - Freiburg | S Sport Plus, Tivibu Spor 2