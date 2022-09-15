Futbolda Avrupa kupaları heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin ardından bu kez de Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'in sahne alacağı gecede oynanacak mücadeleleri bir araya getirdik...