Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? sorusu araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte 15 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Süper Lig maçları hakkında bilgiler...

15 MAYIS CUMARTESİ SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

18:00 Hatayspor - Gaziantep FK / beIN Sports HD2

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında bugün sahasında Gaziantep ile karşılaşacak. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak.

18:00 Sivasspor - Kasımpaşa / beIN Sports HD1

Kasımpaşa, Süper Lig'in 42. ve son haftasında bugün Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

18:00 Antalyaspor - Konyaspor / beIN Sports Max HD1

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında bugün sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak ve beIN SPORTS MAX HD 1'den naklen yayınlanacak.

18:00 Rizespor - Başakşehir / beIN Sports Max HD2

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 42. ve son haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak ve beIN SPORTS MAX HD 2'den naklen yayınlanacak

18:00 Ankaragücü - Alanyaspor / beIN Sports HD3

Süper Lig'de MKE Ankaragücü, 42. ve son hafta karşılaşmasında bugün Aytemiz Alanyaspor'la sahasında karşılaşacak. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD 3'ten naklen yayınlanacak.

18:00 Karagümrük - Denizlispor / beIN Sports HD4

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, 42. ve son hafta karşılaşmasında bugün Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor karşılaşması saat 18.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD 4'den naklen yayınlanacak.

20:30 Göztepe - Beşiktaş / beIN Sports HD1

Beşiktaş, Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Siyah-beyazlılar için sezonun en önemli mücadelesi, Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20:30'da başlayacak. Bu mücadele, beIN SPORTS HD1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

20:30 Galatasaray - Yeni Malatyaspor / beIN Sports HD2

Galatasaray, Süper Lig'in 42. ve son haftasında sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılılar için sezonun en önemli mücadelesi, beIN SPORTS HD2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

20:30 Kayserispor - Fenerbahçe / beIN Sports HD3

Fenerbahçe, Süper Lig'in 42. ve son haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Hem şampiyonluk hem de ligde kalma yarışını yakından ilgilendiren bu mücadele, beIN SPORTS HD3 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

20:30 Trabzonspor - Gençlerbirliği / beIN Sports Max HD1

Süper Ligi 4. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor'la Gençlerbirliği'ni karşı karşıya getirecek kritik müsabaka, bu akşam saat 20.30'dan itibaren beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşma Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak.