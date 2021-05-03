Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? sorusu araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte 3 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Süper Lig maçları hakkında bilgiler...

3 MAYIS PAZARTESİ SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

16:00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor / beIN Sports HD3

Süper Lig'de 39. haftanın heyecanı pazartesi günü oynanacak maçlarla noktalanacak. 37 puanı bulunan Kasımpaşa, 57 puanlı rakibi Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. 16:00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports HD 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

16:00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü / beIN Sports HD1

Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve pazartesi günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Maç beIN Sports HD 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

16:00 Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor / beIN Sports HD2

Süper Lig'de 39. haftanın kapanış günü saat 16:00'da oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak. Helenex Yeni Malatyaspor ile Hes Kablo Kayserispor kozlarını Yeni Malatya Stadyumu'nda paylaşacak. beIN SPORTS HD 2 ekranlarından izleyiciyle buluşacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

20: 30 Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor / beIN Sports HD2

Gaziantep Futbol Kulübü, 5.lik mücadelesi verdiği rakiplerinden Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Pazartesi saat 20:30'da Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Futbolseverler bu mücadeleyi beIN Sports HD 2 ekranlarından takip edebilecek.

20:30 Gençlerbirliği - Galatasaray / beIN Sports HD1

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında pazartesi akşamı sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Maç beIN Sports HD 1 ekranından canlı yayınlanacak.