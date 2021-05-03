Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper Lig
ABONE OL

Bugün kimin maçı var? 3 Mayıs Pazar Süper Lig maç programı açıklandı! Hangi maç hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var? sorusunun cevabı merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programıyla birlikte 3 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Peki, bugün Süper Lig'de kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte bugün oynanacak Süper Lig maçları...

Bugün kimin maçı var? 3 Mayıs Pazar Süper Lig maç programı açıklandı! Hangi maç hangi kanalda?

Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? sorusu araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte 3 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Süper Lig maçları hakkında bilgiler...

3 MAYIS PAZARTESİ SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

16:00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor / beIN Sports HD3

Süper Lig'de 39. haftanın heyecanı pazartesi günü oynanacak maçlarla noktalanacak. 37 puanı bulunan Kasımpaşa, 57 puanlı rakibi Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. 16:00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports HD 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

16:00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü / beIN Sports HD1

Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve pazartesi günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Maç beIN Sports HD 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

16:00 Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor / beIN Sports HD2

Süper Lig'de 39. haftanın kapanış günü saat 16:00'da oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak. Helenex Yeni Malatyaspor ile Hes Kablo Kayserispor kozlarını Yeni Malatya Stadyumu'nda paylaşacak. beIN SPORTS HD 2 ekranlarından izleyiciyle buluşacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

20: 30 Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor / beIN Sports HD2

Gaziantep Futbol Kulübü, 5.lik mücadelesi verdiği rakiplerinden Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Pazartesi saat 20:30'da Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Futbolseverler bu mücadeleyi beIN Sports HD 2 ekranlarından takip edebilecek.

20:30 Gençlerbirliği - Galatasaray / beIN Sports HD1

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında pazartesi akşamı sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Maç beIN Sports HD 1 ekranından canlı yayınlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı yazar yorumları
FUTBOLHalil'e övgü yağmuru!
Fenerbahçe'nin Erzurumspor maçı muhtemel 11'i!
FUTBOLKararını verdi!
Trabzonspor'da Nwakaeme'nin gol özlemi
FUTBOLNwakaeme'nin gol özlemi
Fenerbahçe Kulübü, 114'üncü yaşını kutladı
FUTBOLFenerbahçe, 114. yaşını kutladı
Salih Uçan'a transfer teklifi var mı? Menajeri konuştu!
FUTBOLSalih'e üç talip var!
Inter taraftarı sokağa döküldü, şampiyonluğu kutladı!
FUTBOLSalgına rağmen meydana döküldüler!
Elazığspor, 26 yıl sonra 3. Lig'e düştü
FUTBOLElazığspor 26 yıl sonra 3. Lig'e düştü
Süper Lig puan durumu 3 Mayıs 2021! Spor Toto Süper Lig 39. hafta maç sonuçları ve puan tablosu
FUTBOLSüper Lig güncel puan durumu (3 Mayıs)
Bursaspor'un golleri altyapıdan
FUTBOLBursaspor'un golleri altyapıdan
Antalyaspor sahasında galibiyete hasret kaldı
FUTBOLAntalyaspor galibiyete hasret kaldı