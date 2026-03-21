Bugün maç var mı? 21 Mart 2026 Cumartesi bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
21 Mart 2026 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Böylece sporseverler tarafından araştırılan ''Bugün maç var mı?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam Trendyol 1. Lig'den İngiltere Premier Lig'e, İspanya La Liga'dan İtalya Serie A'ya, Fransa Ligue 1'den Almanya Bundesliga'ya kadar Avrupa'nın dev liglerinde kritik karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 21 Mart 2026 bugünkü maçlar listesi ve başlangıç saaatleri!
21 MART 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol 1. Lig
13:30 | Serik Belediyespor - Sakaryaspor
13:30 | Boluspor - Bandırmaspor (TRT Spor)
16:00 | Manisa FK - Özbelsan Sivasspor (TRT Spor)
16:00 | Keçiörengücü - Adana Demirspor
19:00 | Ümraniyespor - Siltaş Yapı Pendikspor (TRT Spor)
İngiltere Premier Lig
15:30 | Brighton & Hove Albion - Liverpool
18:00 | Manchester City - Crystal Palace
18:00 | Fulham - Burnley
20:30 | Everton - Chelsea
23:00 | Leeds United - Brentford
İspanya La Liga
16:00 | Elche - Mallorca
18:15 | Espanyol - Getafe
20:30 | Levante - Real Oviedo
20:30 | Osasuna - Girona
23:00 | Sevilla - Valencia
İtalya Serie A
17:00 | Parma - Cremonese
20:00 | Milan - Torino
22:45 | Juventus - Sassuolo
Almanya Bundesliga Ligi
17:30 | FC Heidenheim - Bayer Leverkusen
17:30 | Bayern Münih - Union Berlin
17:30 | FC Köln - M'gladbach
17:30 | VfL Wolfsburg - Werder Bremen
20:30 | Borussia Dortmund - Hamburger SV
Fransa Ligue 1
19:00 | Toulouse - Lorient
21:00 | Auxerre - Stade Brest 29
23:05 | Nice - Paris Saint-Germain