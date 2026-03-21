TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım! 2026 TOKİ İstanbul kurası ne zaman çekilecek, hangi tarihte?
''TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?'' sorusu gündemdeki yerini koruyor. Başvurusu kabul edilen vatandaşlar, çekiliş takvimi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul TOKİ kurası için bayram sonrasını işaret etmişti. Noter huzurunda yapılacak kura sonucunda megakentte inşa edilecek 100 bin sosyal konutun hak sahipleri belli olacak. Peki, 2026 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak, kura sonucu nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar...
TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi başvurusu onaylanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda ‘’TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul projeleri için hak sahibi belirleme kuralarının Ramazan Bayramı’ndan sonra çekileceğini açıklamıştı. Bayram sonuna gelinirken kura takvimi ve çekilişle ilgili bilgiler için TOKİ’den gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte sürece ilişkin detaylar…
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul TOKİ kura çekiminin bayramdan sonra yapılacağını duyurmuştu.
Bakan Kurum açıklamasında, ''Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız" ifadelerini kullanmıştı.
TOKİ İstanbul kura takviminin 23 Mart'tan sonra açıklanması bekleniyor. Kura tarihi, saati ve yeri belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
BAŞVURUSU ONAYLANANLAR VE REDDEDİLENLER BELLİ OLDU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden İstanbul'da konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesini paylaştı.
Başvuruları olumlu değerlendirilen vatandaşlar, kura çekimine katılmaya hak kazandı. Reddedilenler listesinde yer alanlar ise başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL VE RED LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ İstanbul kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
İSTANBUL’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’nda toplam 100 bin konut inşa edecek.
Ancak yapılacak konutların ilçe dağılımları henüz açıklanmadı.
TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ İstanbul kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.