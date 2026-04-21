Bugünün maç programı hangi maç, hangi kanalda?
Spor tutkunlarının merakla beklediği 21 Nisan 2026 Salı gününün maç programı netleşti. Futboldan basketbola, kritik karşılaşmalar gün boyu ekranlara gelirken, "Hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu da yanıt buldu. Yerli ve yabancı liglerde oynanacak mücadeleler, sporseverlere heyecan dolu bir gün vadediyor. İşte 21 Nisan Salı maçları...
21 NİSAN GÜNÜN MAÇLARI
12.00 Snooker (Dünya Şampiyonası) Eurosport
16.15 Snooker (Dünya Şampiyonası) Eurosport
19.00 Ziraat Bankkart - Galatasaray HDIS (Efeler Ligi final) TRT Spor
19.15 Machida - Al Ahli (AFC Şampiyonlar Ligi) Spor Smart
20.00 Athletic Bilbao - Osasuna (La Liga) S Sport
20.00 Mallorca - Valencia (La Liga) S Sport
20.30 Konyaspor - Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası) ATV
21.00 Panathinaikos - Monaco (EuroLeague play-off) tivibu Spor 1-S Sport
21.45 (EuroLeague play-off) S Sport