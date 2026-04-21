        Haberler Bilgi Spor BUGÜN MAÇ VAR MI? 21 Nisan Salı bugün kimin maçı var? Bugünün maç programı hangi maç, hangi kanalda?

        Bugünün maç programı hangi maç, hangi kanalda?

        Spor tutkunlarının merakla beklediği 21 Nisan 2026 Salı gününün maç programı netleşti. Futboldan basketbola, kritik karşılaşmalar gün boyu ekranlara gelirken, "Hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu da yanıt buldu. Yerli ve yabancı liglerde oynanacak mücadeleler, sporseverlere heyecan dolu bir gün vadediyor. İşte 21 Nisan Salı maçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 08:39 Güncelleme:
        21 Nisan Salı günü spor gündemi dopdolu! Avrupa’nın önde gelen liglerinden Türkiye’deki önemli karşılaşmalara kadar birçok kritik mücadele bugün sahne alacak. Taraftarlar ise karşılaşmaların başlama saatlerini ve yayınlanacağı kanalları araştırıyor. İşte günün öne çıkan maçları ve ekran bilgileri…

        21 NİSAN GÜNÜN MAÇLARI

        12.00 Snooker (Dünya Şampiyonası) Eurosport

        16.15 Snooker (Dünya Şampiyonası) Eurosport

        19.00 Ziraat Bankkart - Galatasaray HDIS (Efeler Ligi final) TRT Spor

        19.15 Machida - Al Ahli (AFC Şampiyonlar Ligi) Spor Smart

        20.00 Athletic Bilbao - Osasuna (La Liga) S Sport

        20.00 Mallorca - Valencia (La Liga) S Sport

        20.30 Konyaspor - Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası) ATV

        21.00 Panathinaikos - Monaco (EuroLeague play-off) tivibu Spor 1-S Sport

        21.45 (EuroLeague play-off) S Sport

        22.00 Brighton - Chelsea (Premier Lig) beIN Sports 3

        22.00 Inter - Como (İtalya Kupası) TRT Spor

        22.10 Lens - Toulouse (Fransa Kupası) beIN Sports 4

        22.30 Real Madrid - Alaves (La Liga) S Sport

        22.30 Girona - Real Betis (La Liga) S Sport

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kuzenlerin kavgası kanlı bitti!

        Isparta'da, 32 yaşındaki Süleyman Emre Elma, kuzeni 36 yaşındaki D.Ç.'yle yaşadığın tartışmanın ardından tetiğe bastı. D.Ç., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Elma ise aynı silahla hayatına kıyd. (İHA) 

        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"