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Bugün marketler açık mı? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bugün marketler açık mı? sorusu tam kapanmanın bitmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Mutfak ihtiyaçlarını karşılayacaklar bugün marketlerden çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki Bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

Bugün marketler açık mı? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Marketlerin çalışma saatleri merak konusu oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte gözler marketlerin çalışma saatlerine çevrildi. İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesi ile marketlerin çalışma saatleri açıklandı. Peki Bugün marketler açık mı? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme Genelgesine göre;

"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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