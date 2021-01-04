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Bugün marketler (bakkallar) kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 4 Ocak A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle mesai saatleri değişen marketler ve bakkalların çalışma saatleri araştırılıyor. Ülke genelinde hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları, marketlerin (bakkalların) çalışma saatlerini kısıtladı. Hafta içi marketler ve bakkallar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM kaçta açılıyor? 4 Ocak A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri

Bugün marketler (bakkallar) kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 4 Ocak A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri

Yeni yılda da en çok merak edilen konuların başında marketler açıldı mı, kaçta açılacak? sorusunun cevabı geliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni korona virüs tedbirlerinin ardından marketlerin mesai saatlerini de değiştirdi. Vatandaşlar, yeni tedbirlerle birlikte çalışma saatleri değişen marketlerin ve bakkalların kaçta açılıp kaçta kapanacağını araştırıyor. Marketler ve bakkallar kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Bim kaçta açılıyor? A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak.

Genelgeyle alınan karar doğrultusunda diğer market ve alışveriş yapılan yerler gibi ŞOK, BİM ve A101'de saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek.

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek. Sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmayacak.

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