Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Bugün marketler saat kaça kadar açık? 14 Mart Pazar Hafta sonu marketler saat kaçta kapanıyor?

Bugün marketler saat kaçta kapacak? Hafta sonu Pazar günü market çalışma saatleri nedir? Yerinde normalleşme kararının ardından bugün 14 Mart tarihlerinde alışveriş için markete gidecekler bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki hafta sonu Pazar market çalışma saatleri illerin risk durumuna göre değişiyor. Peki bugün marketler saat kaçta kapacak? İşte hafta sonu market çalışma saatleri...

Bugün marketler saat kaça kadar açık? 14 Mart Pazar Hafta sonu marketler saat kaçta kapanıyor?

Marketler bugün saat kaça kadar açık? Hafta sonu Pazar günü market çalışma saatleri nedir? Ankara ve İstanbul market çalışma saatleri başta olmak üzere diğer tüm illerimizde yerinde normalleşme kararı sonrası market çalışma saatleri merak edilip araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 81 ile gönderilen genelgeye göre market çalışma saatleri pazar günü çok yüksek riskli iller ile düşük, orta ve ve yüksek riskli illerde farklılık gösteriyor. Peki, bugün marketler saat kaça kadar açık? İşte merak edilen soruların cevabı...

BUGÜN MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANACAK?

14 Mart Pazar günü yüksek ve çok yüksek riskli illerde marketler saat 10.00 - 17.00 arasında açık olacak. Düşük ve orta riskli illerde ise 7 Mart Pazar günü marketler 07:00'den saat 20.00'ye kadar açık olacak.

81 İLİN RİSK TABLOSU

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon."

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ancak sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KORKUNÇ! Son dakika: Konya'da çıkan yangında evsiz kaldılar! İlk sözü 'anne' oldu - Haber
GÜNDEMİlk sözü anne oldu!
Deprem mi oldu, nerede? 14 Mart AFAD - Kandilli son depremler listesi
GÜNDEMSon depremler listesi 14 Mart!
COVİD PARTİ | Son dakika: Boğaz'daki partiye baskın! Gaztecilere saldırdılar
GÜNDEMBoğaz manzaralı korona partisine baskın!
Pandemi destek başvuru sonuçları için TIKLA! E-Devlet 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu
GÜNDEM1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları
MASMAVİ! Son dakika: Antalya'da dalış noktaları sezona hazır
GÜNDEMMavi dünya yeni sezona hazır!
Muhtara kanlı pusu!
GÜNDEMMuhtara kanlı pusu!
KANLI DÜĞÜN! Son dakika... Sünnet düğününde silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEMSünnet düğünü kanlı bitti!
TAKİP EDİN! Son dakika: Ailelere 'TikTok' uyarısı!
GÜNDEMTikTok' uyarısı! 'Takip edin'
İl il koronavirüs risk haritası 14 Mart! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? Güncel
GÜNDEMİl il koronavirüs risk haritası
KAHRETTİ! Son dakika: İzmir'de genç çift banyoda ölü bulundu! - Haberler
GÜNDEMÇift banyoda bulundu! Yakınları kahroldu