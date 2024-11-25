Bugün metro kapalı mı, açık mı? 25 Kasım Taksim metrosu ve füniküler hattı kaça kadar kapalı?
İstanbul Valiliği tarafından metro ve füniküler hattı için açıklama geldi. İstanbul'da ulaşım kolaylığı sağlayan metro çalışma saatleri bazı durumlarda değişiklik gösterebiliyor. Günde milyonlarca kişiyi taşıyan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattının çalışma saatinde 25 Kasım Pazartesi günü için değişiklik yapıldı. Peki Bugün metro açık mı? 25 Kasım Taksim metrosu ve füniküler hattı saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar kapalı?
Metro İstanbul, Valiliğin aldığı karar doğrultusunda bugün işletmeye kapatılacak hat ve istasyonları duyurdu. 25 Kasım’da M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın kapalı olup olmadığı merak ediliyor. Peki Bugün metro açık mı? 25 Kasım Taksim metrosu ve füniküler hattı kaça kadar kapalı, çalışıyor mu?
25 KASIM TAKSIM METROSU VE FÜNIKÜLER HATTI ÇALIŞIYOR MU?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 25 Kasım Pazartesi günü, metro ve füniküler hattının ikinci bir duıyuruya kadar kapalı olduğunu duyurdu.
BUGÜN METRO AÇIK MI?
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.