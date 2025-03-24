Bugün metrolar açık mı? 26 Mart Çarşamba Şişhane ve Taksim metrosu çalışıyor mu, kapalı mı?
İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla kentteki bazı metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştı. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kullanılamıyorduç Bugün metro kullanmak isteyenler İstanbul'da metroların son durumunu merak ederken Şişhane ve Taksim durakları ile ilgili Metro İstanbul'dan açıklama geldi. Peki, bugün metrolar açıldı mı? Şişhane ve Taksim metrosu çalışıyor mu, açık mı kapalı mı?
Bugün metrolar açık mı mı, çalışıyor mu sorusu gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda kentteki bazı metro istasyonları geçiçi olarak işletmeye kapatıldı. Şişhane ve Taksim istasyonlarının ne zaman hizmete açılacağı ise büyük bir merak konusuydu. Kapatılan durakları kullanmak isteyenler ''Şişhane ve Taksim metrosu çalışıyor mu, açık mı kapalı mı?’’ sorularına yanıt ararken Metro İstanbul’dan konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İşte Metro İstanbul’un açıklaması…
BUGÜN METROLAR AÇIK MI, KAPALI MI?
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatılmıştı.
Araçlar Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam ediyordu.
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kapatılan istasyonlarını yeniden hizmete açıldığını duyurdu.
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada ''M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır.'' ifadesi yer aldı.