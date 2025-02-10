Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Şubat Salı İstanbul'da okul var mı, yok mu, ders olacak mı?

        Valilikten beklenen açıklama geldi! Bugün okullar tatil mi? 11 Şubat Salı İstanbul'da okul var mı, ders yapılacak mı?

        Şubat ayının gelişiyle birlikte Türkiye geneli soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışının etkili olduğu illerde fırtına ve don hayatı olumsuz etkilerken, bazı kentlerde okullar tatil edildi. Yeni haftayla birlikte başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte kar yağışının etkili olması bekleniyor. Bu kapsamda 11 Şubat Salı günü okula gitmek durumunda olan öğrenciler, hangi illerde okulların tatil edildiğini araştırmaya başladı. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 11 Şubat Salı İstanbul'da okul var mı?" İşte kar tatili olan iller listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 20:16 Güncelleme: 11.02.2025 - 00:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler eğitime ara verildiğini duyurdu. Hatırlanacağı gibi 10 Şubat Pazartesi günü Ordu, Samsun, Sinop ve Çanakkale'de okullar kar tatili nedeniyle ders yapılamamıştı. Bugün okula gidecek olan öğrenciler, konuya ilişkin valilikten gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 11 Şubat Salı günü İstanbul'da okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte 11 Şubat Salı okulların tatil olduğu iller...

        2

        BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

        Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kentlerde valilikler okulların tatil edildiğini duyurdu. İşte okullarda kar nedeniyle eğitime ara verilen iller.

        3

        ORDU

        Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, oluşabilecek muhtemel don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesindeki Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ile Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu hariç diğer tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarında 11 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Akkuş ilçesinde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

        4

        SAMSUN

        Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 11 Şubat Salı günü için 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinin bazı okullarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında, 19 Mayıs, Alaçam ve Salıpazarı'nda 2 okul, Çarşamba’da 1 okul, Asarcık’ta ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen ve Ladik ilçesindeki tüm okulların eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiğini, 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba ve Salıpazarı’nda bazı kırsal kesimlerdeki okullara taşıma yoluyla gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı bildirildi.

        5

        ÇORUM

        Çorum Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, taşımalı eğitim gören öğrencilerin 12 Şubat Çarşamba'dan itibaren eğitim öğretime devam edeceği belirtildi.

        6

        İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        İstanbul Valiliği'nden henüz bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimizi güncelleyeceğiz.

        7

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Orta Karadeniz kıyıları ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        8

        KUVVETLİ KAR UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Salı) sabah saatlerinden itibaren Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli (5-15 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        9

        AKOM SAAT: 17.00 İÇİN UYARIDA BULUNDU

        Özellikle Silivri ve Çatalca gibi yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

        Akşam saatlerinden itibaren (17.00) kar yağışının şehrin genelinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

        ÇARŞAMBAYA KADAR KAR BEKLENİYOR

        Salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha azalması ve çarşamba gününe kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışları görülmesi bekleniyor.

        Şehir genelinde sıcaklıkların 0-5 derece seviyesinde seyredeceği öngörülüyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR VE DON UYARISI

        AKOM, kuzeyli yönlerden (yıldız ve poyraz) esecek sert ve yer yer kuvvetli rüzgârın (15-45 km/s) hava sıcaklıklarını daha da düşüreceğini belirtti. Gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının 0 derecelere kadar inmesiyle birlikte don ve buzlanma riskinin artabileceği konusunda uyarı yapıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Afyonkarahisar'da fabrika yangını
        Afyonkarahisar'da fabrika yangını
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Adana'da saldırı: 3 ölü
        Adana'da saldırı: 3 ölü
        Denize düşen kardeşlerden biri bulundu
        Denize düşen kardeşlerden biri bulundu
        Ahmed Şara: Filistinlileri kimse topraklarından çıkartamaz
        Ahmed Şara: Filistinlileri kimse topraklarından çıkartamaz
        "Aktörlük ödüllerimi sizlere vermek istiyorum"
        "Aktörlük ödüllerimi sizlere vermek istiyorum"
        Hamas: Esir teslimi bir sonraki duyuruya kadar ertelendi
        Hamas: Esir teslimi bir sonraki duyuruya kadar ertelendi
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Frankowski, G.Saray için İstanbul'da!
        Frankowski, G.Saray için İstanbul'da!
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        "Çaykara buna hazır değil"
        "Çaykara buna hazır değil"
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"