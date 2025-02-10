Valilikten beklenen açıklama geldi! Bugün okullar tatil mi? 11 Şubat Salı İstanbul'da okul var mı, ders yapılacak mı?
Şubat ayının gelişiyle birlikte Türkiye geneli soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışının etkili olduğu illerde fırtına ve don hayatı olumsuz etkilerken, bazı kentlerde okullar tatil edildi. Yeni haftayla birlikte başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte kar yağışının etkili olması bekleniyor. Bu kapsamda 11 Şubat Salı günü okula gitmek durumunda olan öğrenciler, hangi illerde okulların tatil edildiğini araştırmaya başladı. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 11 Şubat Salı İstanbul'da okul var mı?" İşte kar tatili olan iller listesi...
Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler eğitime ara verildiğini duyurdu. Hatırlanacağı gibi 10 Şubat Pazartesi günü Ordu, Samsun, Sinop ve Çanakkale'de okullar kar tatili nedeniyle ders yapılamamıştı. Bugün okula gidecek olan öğrenciler, konuya ilişkin valilikten gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 11 Şubat Salı günü İstanbul'da okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte 11 Şubat Salı okulların tatil olduğu iller...
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kentlerde valilikler okulların tatil edildiğini duyurdu. İşte okullarda kar nedeniyle eğitime ara verilen iller.
ORDU
Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, oluşabilecek muhtemel don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesindeki Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ile Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu hariç diğer tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarında 11 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Akkuş ilçesinde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.
SAMSUN
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 11 Şubat Salı günü için 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinin bazı okullarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında, 19 Mayıs, Alaçam ve Salıpazarı'nda 2 okul, Çarşamba’da 1 okul, Asarcık’ta ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen ve Ladik ilçesindeki tüm okulların eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiğini, 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba ve Salıpazarı’nda bazı kırsal kesimlerdeki okullara taşıma yoluyla gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı bildirildi.
ÇORUM
Çorum Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, taşımalı eğitim gören öğrencilerin 12 Şubat Çarşamba'dan itibaren eğitim öğretime devam edeceği belirtildi.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valiliği'nden henüz bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimizi güncelleyeceğiz.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Orta Karadeniz kıyıları ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
KUVVETLİ KAR UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Salı) sabah saatlerinden itibaren Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli (5-15 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
AKOM SAAT: 17.00 İÇİN UYARIDA BULUNDU
Özellikle Silivri ve Çatalca gibi yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.
Akşam saatlerinden itibaren (17.00) kar yağışının şehrin genelinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
ÇARŞAMBAYA KADAR KAR BEKLENİYOR
Salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha azalması ve çarşamba gününe kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışları görülmesi bekleniyor.
Şehir genelinde sıcaklıkların 0-5 derece seviyesinde seyredeceği öngörülüyor.
KUVVETLİ RÜZGAR VE DON UYARISI
AKOM, kuzeyli yönlerden (yıldız ve poyraz) esecek sert ve yer yer kuvvetli rüzgârın (15-45 km/s) hava sıcaklıklarını daha da düşüreceğini belirtti. Gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının 0 derecelere kadar inmesiyle birlikte don ve buzlanma riskinin artabileceği konusunda uyarı yapıldı.