Bugün okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba hangi iller ile ilçelerde okullar tatil edildi?
Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, Türkiye genelinde yaşamı zorlaştırmayı sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bazı iller için yayımladığı uyarılar, tatil beklentilerini artırdı. Soğuk hava dalgasının etkisini gösterdiği birçok ilde, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini öğrenmek için Valilik'ten gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, Bugün okullar tatil mi? 12 Şubat İstanbul'da okul var mı? İşte Valilik açıklamaları ile kar tatili olan iller ve ilçeler listesi...
Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası Türkiye'nin birçok ilini etkisi altına alırken, öğrenciler ve veliler "Bugün okullar tatil mi?" sorusunun cevabını merakla bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarıları, hava koşullarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği bölgelerde, eğitime ara verilmesi beklentisi artmış durumda. Hangi illerde okulların tatil edileceği ise yetkililerden gelecek resmi açıklamalarla netleşecek. Peki, Bugün okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba hangi illerde okullar tatil oldu? İşte 12 Şubat 2025 Çarşamba kar tatili nedeniyle eğitime ara verilen iller...
METEOROLOJİ'DEN YENİ İSTANBUL KAR UYARISI
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmede "Bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeybatısı, Tekirdağ’ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 cm, yükseklerinde 15 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
Kar yağışı başta Sultangazi olmak üzere bazı bölgelerde sabah saatlerinde şiddetini artırdı.Sultangazi’de araçların üstü beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler'de de zaman zaman etkili oldu.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.
Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır.
12 ŞUBAT ÇARŞAMBA ÇORUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy'ün bazı köylerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi. Ortaköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının bazı bölgelerde buzlanmaya neden olduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Taşımalı eğitim kapsamında Esentepe, Yukarıkuyucak, Yaylacık, Salbaş, Asar, Senemoğlu ve Büyükkışla köylerinde kar ve buzlanmadan dolayı eğitim 12 Şubat 2025 günü bir gün tatil edilmiştir. Aşdağul beldemiz, İncesu ve Karahacip köylerimizde taşımalı eğitime devam edilecektir."
12 ŞUBAT ÇARŞAMBA KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.
Nurhak ve Göksun ilçelerinde yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime 12 Şubat Çarşamba günü için ara verildi.
Elbistan'da bugün taşımalı eğitim yapılmayacağı, ayrıca merkez Dulkadiroğlu'nda 19 ve Onikişubat'ta 19 mahallede eğitime ara verildiği bildirildi.
12 ŞUBAT ÇARŞAMBA SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Samsun'un Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde 12 Şubat Çarşamba günü taşımalı bazı okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
12 ŞUBAT ÇARŞAMBA TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çorlu, Kapaklı, Saray, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde bugün eğitime ara verildi.
Çorlu, Kapaklı, Saray, Ergene ve Çerkezköy kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, meteoroloji raporları doğrultusunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerde bugün okullar tatil edildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerine de idari izin verildi.
12 ŞUBAT ÇARŞAMBA SİNOP'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla bazı ilçelerde taşımalı eğitime bugün için ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.
Kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde, Türkeli ilçesinde Akçabük, Direkli, Çatakörencik, Çatakgeriş, Doğanlı ve Kuz köyleri ile Boyabat ilçesinin Çukurhan, Karamusalı, Boyalı, Engilekin, Ören, Erkeç, Yenimehmetli, Yenicamili, Yenikayalı, Bölüklü, Gökçukur ve Uzunçay köylerinin yanı sıra aynı ilçenin Doğanburnu ve Gökçeağaçsakızı Caba Deresi mahallelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 12 Şubat Çarşamba günü eğitim, öğretime ara verilmiştir." Ayancık Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe genelinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği duyuruldu.