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23 Aralık kar tatili olan iller listesi 0:00 / 0:00

Bugün (23 Aralık) okullar tatil mi? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Kar tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı eğitimi de olumsuz etkiledi. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte 23 Aralık 2021 okulların kar tatili ilan edildiği iller ve ilçeler...

23 ARALIK BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Rize'de eğitime kar tatili

Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime bir gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime bir gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde akşam saatlerinde başlayan ve yoğun bir şekilde devam etmekte olan kar yağışı neticesinde oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle; ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim- öğretime 23 Aralık 2021 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır."

Trabzon'da eğitime kar tatili

Trabzon'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar nedeniyle servis minibüslerinde mahsur kalan öğrenciler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kentte kar nedeniyle havalimanında uçuşlar iptal edilirken, şehir merkezi ve tüm ilçelerinde de eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Düzce Yığlıca'da kar tatili

Düzce’nin Yığılca ilçesinde akşam saatlerinden etkisini artıran kar yapışı nedeniyle ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Düzce’nin Yığılca ilçesinde akşam saatlerinde şiddetini artırınca eğitime bir gün süre ili ara verildi. Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle verilen kar tatili 1 gün daha uzatılmış oldu. Düzce Valiliği sosyal medya hesaplarından duyurulan kar tatili ile ilgili olarak, “Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 23.12.2021 Perşembe günü YIĞILCA ilçemizde eğitime (1) bir gün süre ile ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Yığılca ilçesinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel ise idari izinli sayılacak.

Karabük´te eğitime kar tatili

Karabük´te kar yağışı nedeniyle merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde okullar yarın tatil edildi.

Karabük Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Karabük merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde yarın okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Ovacık ve Eskipazar ilçelerinde ise taşımalı sistemle okula erişim sağlayan öğrenciler için eğitime ara verildi.

Karabük merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde kamuda çalışan engelli ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak.

Hizan’da kar tatili

Bitlis'in Hizan ilçesinde okullar tatil edildi.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Oluşan olumsuz hava koşulları dolayısı ile ilçe merkezimizdeki resmi ve özel eğitim kurumları ile köylerimizdeki yatılı okullar hariç taşımalı eğitime ve tüm köylerimizde eğitim öğretime 22.12.2021 Çarşamba günü ara verilmiştir" denildi.

Malazgirt’te kar tatili

Muş’un Malazgirt ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Dün akşam saatlerinde ilçe merkezi ve köylerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezine fazla yağmayan kar, köy yollarında ulaşımı etkilemesi üzerine Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 22 Aralık 2021 Çarşamba günü il genelinde (yatılı okulların pansiyon kısmında kalan öğrenciler hariç olmak üzere) eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin ise 22 Aralık 2021 Çarşamba günü idari izinli sayılacağı bildirildi.

Giresun’da okullara kar tatili

Meteoroloji'nin duyurusunun ardından kar yağışı Karadeniz'deki pek çok ilde etkisini gösterdi.

Giresun’da etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle Espiye ve Keşap ilçelerinde 1 gün okulların tatil olduğu açıklandı.