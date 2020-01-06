6 Ocak Pazartesi bugün okullar tatil mi? sorusu bu kış mevsiminin kar yağışının etkili olduğu şehirlerde sorgulanıyor. Öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Müdürlükleri ve Valiliklerden gelecek "okullar bugün tatil" haberini bekliyor. Peki Bugün okullar tatil mi? 6 Ocak Pazartesi hangi illerde okullar tatil? İşte 6 Ocak Hava durumu...

BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL? 6 OCAK PAZARTESİ 2020

Sivas’ın İmranlı ilçesinde kar tatili

Sivas’ın İmranlı ilçesinde kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Sivas’ta İmranlı ilçesi Kaymakamlığı, etkili olan kar yağışı nedeniyle, kapalı köy yolları ve oluşabilecek buzlanma olayları dikkate alınarak okulları 6 Ocak Pazartesi günü 1 gün süre ile tatil etti. Bir günlük tatilin ilçe genelinde geçerli olduğu belirtildi.

Sincik’te okullar 1 gün tatil edildi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Sincik ilçesinde dün gece etkili olan yoğun kar yaşından dolayı okullar 6 Ocak 2020 Pazartesi günü tatil edildi. Yoğun kar yaşı nedeniyle birçok köy yolunun ulaşıma kapandığı, kapanan köy yolların henüz açılmadığı gerekçesiyle ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 6 Ocak Pazartesi günü ara verildi.

Çelikhan ilçesinde bazı okullar tatil edildi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde alınan karar ile bazı okullar kar dolayısıyla tatil edildi.

Çelikhan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar dolayısıyla bazı okulların 6 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği duyuruldu.

Bazı köy yollarının kar nedeniyle kapalı olasından dolayı taşıma merkezi olan Cumhuriyet Ortaokuku ve Askerhan İmam Hatip Ortaokulunda eğitime 1 gün ara verildi.

6 OCAK HAVA DURUMU METEOROLOJİ VERİLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Konya, Karaman ve Niğde'nin güney ilçeleri ile Toroslar mevkiinde yoğun kar (20 cm ve üzeri),Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²),Adana, Mersin çevreleri ile Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir’in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (80-110 km/sa),Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.