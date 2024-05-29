Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, OKUL VAR MI? 29 Mayıs İstanbul'un fethinde okullarda ders işlenecek mi, bugün resmi tatil mi?

        Bugün okullar tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un fethi resmi tatil mi?

        Bu sene 571. yılı kutlanan İstanbul fethi için milyonlarca ebeveyn, 29 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Bugün toplu taşımalar ücretsiz hizmet verecek. Peki, 29 Mayıs İstanbul'un fethinde okullar tatil mi, bugün okul var mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 07:39 Güncelleme: 29.05.2024 - 07:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        29 Mayıs İstanbul'un fethi gündemdeki yerini alırken, ebeveynler ve öğrenciler bugün okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün 29 Mayıs'ta okullar tatil mi? İşte, detaylar...

        2

        29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİ RESMİ TATİL Mİ?

        İstanbul'un Fethi olarak kutlanan 29 Mayıs, resmi tatil olarak kabul edilmiyor.

        3

        29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİNDE OKULLAR TATİL Mİ?

        29 Mayıs resmi tatil olmadığı için yarın okullar açık olacak; özel ve kamu sektörü mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam edecek.

        4

        29 MAYIS'TA NE OLDU?

        6 Nisan 1453 - 29 Mayıs 1453 tarihleri arasında, 53 gün süren yoğun bir kuşatmanın sonucunda Osmanlı Devleti padişahı II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) komutasındaki Osmanlı ordusunun Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul'u ele geçirdi. Olayın sonucunda; 1123 yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu yıkıldı ve Osmanlı Devleti, bir imparatorluk hâline geldi. Bu fetih, bazı tarihçiler tarafından Orta Çağ'ı sona erdirip Yeni Çağ'ı başlatan olay olarak kabul edilir.

        İstanbul'un fethi kutlu olsun mesajları
        İstanbul'un fethi kutlu olsun mesajları
        Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?
        Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Aç kaldım" deyip kendini kesti! Üzerine 6 araç çıktı!
        "Aç kaldım" deyip kendini kesti! Üzerine 6 araç çıktı!
        Cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
        Cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
        Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır şehirlerine balonlarla çöp gönderdi
        Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır şehirlerine balonlarla çöp gönderdi
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        Alex de Souza Antalya'da
        Alex de Souza Antalya'da
        Akrabasını vurup kaçan zanlı yakalandı
        Akrabasını vurup kaçan zanlı yakalandı
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        "İsrail saldırısı kırmızı çizgiyi aşmadı"
        "İsrail saldırısı kırmızı çizgiyi aşmadı"
        Süper Lig'e Kasımpaşa damgası!
        Süper Lig'e Kasımpaşa damgası!
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Depremde hayat kurtaracak öneri
        Depremde hayat kurtaracak öneri
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        Dönerin fiyatını fazla buldu, rastgele ateş açtı
        Dönerin fiyatını fazla buldu, rastgele ateş açtı
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"