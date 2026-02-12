Bugün okullar tatil mi? 13 Şubat Cuma okul var mı yok mu, tatil olan iller hangileri?
Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve kar yağışı, eğitim gündemini yeniden öne çıkardı. 13 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Meteoroloji'nin uyarıları ve bazı bölgelerde etkili olan yoğun kar yağışı ardından "13 Şubat Cuma okullar tatil mi?" sorusu yanıtı arıyor. İşte 13 Şubat Cuma kar tatili olan illerin listesi...
13 Şubat Cuma okulların durumu sorgulanıyor. Özellikle son günlerde artan hava koşulları nedeniyle öğrenciler, öğretmenler ve veliler resmi duyuruları yakından takip ediyor. Valiliklerden peş peşe yapılan açıklamalar gündemi belirlerken, bazı bölgeler için önceki günlerde tatil kararı alınması beklentiyi daha da artırdı. Peki, 13 Şubat Cuma okullar tatil mi? İşte detaylar...
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Kar ve sağanak yağışın etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler valilik açıklamalarına çevrildi.
İki ilden yağış tatili açıklaması geldi.
MERSİN VE ANTALYA'NIN BAZI İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL
Mersin'in Mut, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde sağanak yağış nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı verdiği Mersin'de taşımalı eğitim etkilendi. Mut, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.
Antalya'nın Kaş, Kumluca, Alanya, Finike, Gazipaşa, Demre ve Kemer ilçelerinde etkili olmasını beklenen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
Kaş, Kumluca, Alanya, Finike, Gazipaşa, Demre ve Kemer kaymakamlıklarının yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre ilçelerde devam eden ve yarın etkisini artırması beklenen şiddetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve fırtına şeklindeki olumsuz hava koşullarının risk oluşturduğu belirtildi.
Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamaların göz önünde bulundurulduğu kaydedilen açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı aktarıldı.
KAR YAĞIŞI OLAN İLLER HANGİLERİ?
Türkiye'nin doğusunda kar ve soğuk hava hayatı felç etti. Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan başta olmak üzere birçok kentte kar yağışı etkisini gösteriyor. Günlerdir süren kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 3 metreye ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
METEOROLOJİ SAAT VERDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Rakımı 1400 metre üzerindeki kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilen kuvvetli yağışlara bağlı olarak ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski ile yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Doğu Akdeniz'de ise öğle saatlerinden itibaren Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanakların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.