Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ oldu? 13 Şubat 2026 Cuma okul var mı, ders yapılacak mı? Tatil olan iller ile ilçeler belli oldu!

        Bugün okullar tatil mi? 13 Şubat Cuma okul var mı yok mu, tatil olan iller hangileri?

        Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve kar yağışı, eğitim gündemini yeniden öne çıkardı. 13 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Meteoroloji'nin uyarıları ve bazı bölgelerde etkili olan yoğun kar yağışı ardından "13 Şubat Cuma okullar tatil mi?" sorusu yanıtı arıyor. İşte 13 Şubat Cuma kar tatili olan illerin listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 19:42 Güncelleme: 13.02.2026 - 08:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        13 Şubat Cuma okulların durumu sorgulanıyor. Özellikle son günlerde artan hava koşulları nedeniyle öğrenciler, öğretmenler ve veliler resmi duyuruları yakından takip ediyor. Valiliklerden peş peşe yapılan açıklamalar gündemi belirlerken, bazı bölgeler için önceki günlerde tatil kararı alınması beklentiyi daha da artırdı. Peki, 13 Şubat Cuma okullar tatil mi? İşte detaylar...

        2

        BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

        Kar ve sağanak yağışın etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler valilik açıklamalarına çevrildi.

        İki ilden yağış tatili açıklaması geldi.

        3

        MERSİN VE ANTALYA'NIN BAZI İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL

        Mersin'in Mut, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde sağanak yağış nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı verdiği Mersin'de taşımalı eğitim etkilendi. Mut, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

        Antalya'nın Kaş, Kumluca, Alanya, Finike, Gazipaşa, Demre ve Kemer ilçelerinde etkili olmasını beklenen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

        Kaş, Kumluca, Alanya, Finike, Gazipaşa, Demre ve Kemer kaymakamlıklarının yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre ilçelerde devam eden ve yarın etkisini artırması beklenen şiddetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve fırtına şeklindeki olumsuz hava koşullarının risk oluşturduğu belirtildi.

        Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamaların göz önünde bulundurulduğu kaydedilen açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı aktarıldı.

        4

        KAR YAĞIŞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

        Türkiye'nin doğusunda kar ve soğuk hava hayatı felç etti. Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan başta olmak üzere birçok kentte kar yağışı etkisini gösteriyor. Günlerdir süren kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 3 metreye ulaştı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        5

        METEOROLOJİ SAAT VERDİ

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        Rakımı 1400 metre üzerindeki kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilen kuvvetli yağışlara bağlı olarak ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski ile yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        6

        Doğu Akdeniz'de ise öğle saatlerinden itibaren Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanakların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

        7

        Rakımı 1300 metre üzerindeki kesimlerde karla karışık yağmur ve kar beklenirken, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar ile kar görülen yerlerde tipi riskine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli polis memuru kardeşini öldürdü! Kanlı miras!
        Emekli polis memuru kardeşini öldürdü! Kanlı miras!
        Taksilerde yeni dönem
        Taksilerde yeni dönem
        49 il için sarı kodlu uyarı!
        49 il için sarı kodlu uyarı!
        3 yaşındaki Melinda yürekleri kavurdu!
        3 yaşındaki Melinda yürekleri kavurdu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Macaristan kritik seçim hazırlığında
        Macaristan kritik seçim hazırlığında
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Rodriguez: Ülkeyi ben yönetiyorum
        Rodriguez: Ülkeyi ben yönetiyorum
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Doğum günü pastası öldürdü! 3 kişi hakkında 9 yıl hapis istemi
        Doğum günü pastası öldürdü! 3 kişi hakkında 9 yıl hapis istemi
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Ünlü oyuncuya veda
        Ünlü oyuncuya veda
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"