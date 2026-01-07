Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? 8 Ocak Perşembe kar tatili olan illerin listesi açıklandı!
Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve kar yağışı, eğitim gündemini yeniden öne çıkardı. 8 Ocak Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından yakından takip edilirken, gözler valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Meteoroloji'nin uyarıları ve bazı bölgelerde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası "Bugün okullar tatil mi?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte 8 Ocak Perşembe kar tatili olan illerin listesi...
Kar yağışının yurdun bazı bölgelerinde etkisini sürdürmesiyle birlikte, 8 Ocak Perşembe günü eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Özellikle son günlerde artan hava koşulları nedeniyle öğrenciler, öğretmenler ve veliler resmi duyuruları yakından izliyor. Valiliklerden peş peşe yapılan açıklamalar gündemi belirlerken, bazı bölgeler için tatil kararı alınması beklentiyi daha da artırdı. Peki, bugün okullar tatil mi? İşte detaylar...
8 OCAK PERŞEMBE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler valilik açıklamalarına çevrildi.
İllerde okulların tatil olması durumunda haberimize eklenecektir.