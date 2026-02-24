2026 Ramazan imsakiyesi ile birlikte hem sahur-iftar saatleri hem de Ramazan’ın kaçıncı gününde olunduğu gündemin en çok araştırılan konuları arasına girdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il paylaşılan resmi takvim sayesinde vatandaşlar, bulundukları şehre göre namaz vakitlerini öğrenirken aynı zamanda “Ramazan’ın bugün kaçıncı günü?” sorusuna da hızlıca yanıt bulabiliyor. 81 ili kapsayan güncel 2026 Ramazan takvimi ve gün bilgisine dair tüm ayrıntılar haberimizde…