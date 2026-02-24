24 Şubat bugün orucun kaçıncı günü? Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca kişi, sahur ve iftar saatlerinin yanı sıra "Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi ile birlikte İstanbul, Ankara, İzmir dahil 81 ilin sahur ve iftar vakitleri netleşirken, orucun hangi güne denk geldiği de takvim üzerinden takip edilebiliyor. İşte 2026 Ramazan takvimine göre gün gün detaylar ve merak edilen bilgiler…
2026 Ramazan imsakiyesi ile birlikte hem sahur-iftar saatleri hem de Ramazan’ın kaçıncı gününde olunduğu gündemin en çok araştırılan konuları arasına girdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il paylaşılan resmi takvim sayesinde vatandaşlar, bulundukları şehre göre namaz vakitlerini öğrenirken aynı zamanda “Ramazan’ın bugün kaçıncı günü?” sorusuna da hızlıca yanıt bulabiliyor. 81 ili kapsayan güncel 2026 Ramazan takvimi ve gün bilgisine dair tüm ayrıntılar haberimizde…
BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?
Ramazan ayının ilk orucu, 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutuldu. Buna göre 24 Şubat 2026 Salı günü Ramazan’ın 6. günüdür.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
19 Mart 2026 Perşembe Arefe günü
20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün
21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün
22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün