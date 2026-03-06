Ramazan takvimine ilişkin detayları araştırmalar sürüyor. 2026 yılı Ramazan ayının 19 Şubat’ta başlamasıyla birlikte milyonlarca kişi, özellikle Mart ayına girilmesiyle birlikte “6 Mart bugün orucun kaçıncı günü?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Ramazan’ın ilerleyen günlerinde il il değişen imsak ve iftar saatleri de yakından takip ediliyor. İşte 6 Mart 2026 Ramazan takvimine dair bilgiler…