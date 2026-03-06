Canlı
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Bilgi Gündem Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 6 Mart 2026 bugün orucun kaçıncı günü? Bayrama kaç gün kaldı?

        6 Mart bugün orucun kaçıncı günü? Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?

        Ramazan ayının manevi atmosferi hissedilmeye devam ederken, vatandaşların gündeminde sahur ve iftar vakitlerinin yanı sıra "Ramazan'ın kaçıncı günü?" sorusu da yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı imsakiyesine göre 19 Şubat'ta başlayan Ramazan ayı tüm bereketiyle sürerken, Mart ayının ilk haftasında oruç ibadetini yerine getiren milyonlarca kişi takvimi yakından takip ediyor. Peki, 6 Mart 2026 Ramazan'ın kaçıncı günü? İşte merak edilen detaylar…

        Giriş: 06.03.2026 - 00:03
        1

        Ramazan takvimine ilişkin detayları araştırmalar sürüyor. 2026 yılı Ramazan ayının 19 Şubat’ta başlamasıyla birlikte milyonlarca kişi, özellikle Mart ayına girilmesiyle birlikte “6 Mart bugün orucun kaçıncı günü?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Ramazan’ın ilerleyen günlerinde il il değişen imsak ve iftar saatleri de yakından takip ediliyor. İşte 6 Mart 2026 Ramazan takvimine dair bilgiler…

        2

        BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

        Bilindiği gibi, Ramazan ayının ilk orucu, 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutuldu. Buna göre 2 Mart 2026 Pazartesi günü Ramazan’ın 16. günüdür.

        3

        RAMAZAN BAYRAMI İÇİN GERİ SAYIM!

        19 Mart 2026 Perşembe Arefe günü

        20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün

        21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün

        22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün

