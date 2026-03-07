Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 8 Mart 2026 Pazar bugün orucun kaçıncı günü?

        Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 8 Mart 2026 bugün orucun kaçıncı günü?

        On bir ayın sultanı Ramazan ayı, 19 Şubat itibarıyla başladı. Ramazan ayı boyuncu oruç ibadetini yerine getirenler, her gün olduğu gibi bugün de orucun kaçıncı günü, sorusuna yanıt aramaya başladı. Ramazan ayı; sabrın, paylaşmanın ve manevi arınmanın ayıdır. Ramazan Bayramı ile birlikte oruç ibadeti sona ererken, üç günlük bayram coşkusu yaşanır. Peki, Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 8 Mart 2026 bugün orucun kaçıncı günü? İşte Ramazan ayına ilişkin tüm detaylar...

        Giriş: 07.03.2026 - 23:51
        Ramazan ayında son haftalara girildi. Ramazan ayının ilk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, son 10 günü ise cehennemden kurtuluş olarak kabul edilmektedir. Peki, Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 8 Mart 2026 Pazar bugün orucun kaçıncı günü? İşte 2026 Ramazan imsakiyesi ile Ramazan'ın kaçıncı günü sorusunun yanıtı...

        BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

        Bilindiği gibi, Ramazan ayının ilk orucu, 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutuldu. Buna göre 8 Mart 2026 Pazar günü Ramazan’ın 18. günüdür.

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        19 Mart 2026 Perşembe Arefe günü

        20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün

        21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün

        22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
