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Bugün sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi detayları

Tüm dünyada ve ülkemizde koronavirüs vakalarının artmasıyla tedbir kararları alındı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonu belirlenen saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulandı. Haftanın ilk günüyle birlikte vatandaşlar sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki Bugün sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi detayları

Bugün sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi detayları

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Bugün sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi detayları...

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Dün akşam saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ YASAK SAATLERİ

Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar, bu uygulamadan muaf tutulacak.

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