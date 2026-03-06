Karadeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem! 6 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası'nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Peki, bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu, büyüklüğü kaç? İşte, 6 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...
Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. 6 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ‘’Deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?’’ soruları yanıt buluyor. AFAD verilerine göre bugün en büyük deprem Karadeniz'de meydana geldi. İşte son depremler listesi 6 Mart 2026 Cuma verileri.
KARADENİZ'DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.29'da merkez üssü Karadeniz olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
ADIYAMAN’DA DEPREM
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 01.49’da Adıyaman Sincik merkezli bir deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.2 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 5.82 kilometre derinliğinde kaydedildi.
6 MART 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 6 Mart Cuma günü meydana gelen 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2026-03-06 07:29:08 43.47611 39.45528 9.22 MW 4.0 Karadeniz
2026-03-06 01:49:23 38.08611 38.48972 5.82 ML 3.2 Sincik (Adıyaman)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.