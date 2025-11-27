27 Kasım 2025 maç programı ile bugünkü mücadeleler belli oldu. UEFA Konferans Ligi'nde dördüncü hafta, UEFA Avrupa Ligi'nde ise beşinci hafta maçları oynanacak. 27 Kasım Perşembe günü temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Samsunspor sahaya çıkacak. Sarı lacivertliler, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Ferencvaros ile mücadele edecek. Samsunspor ise Konferans Ligi'nin 4. haftasında Breidablik ile karşılaşacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 27 Kasım 2025 UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.