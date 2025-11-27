Bugünkü maçlar 27 Kasım 2025 takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 27 Kasım 2025 Perşembe listesi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA Konferans Ligi'nde dördüncü hafta, UEFA Avrupa Ligi'nde ise beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Bugün iki ligde toplam 36 maç oynanacak. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam Macaristan'ın Ferencvaros ekibini konuk edecek. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor ise İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 27 Kasım 2025 maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
UEFA KONFERANS LİGİ VE UEFA AVRUPA LİGİ’NDE HEYECAN DEVAM EDİYOR!
UEFA Konferans Ligi'nde dördüncü hafta maçları, UEFA Avrupa Ligi'nde ise beşinci hafta maçları yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki ve üç numaralı turnuvalarında bugün toplam 36 maç oynanacak.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Macaristan'ın Ferencvaros ekibini konuk edecek.
Samsunspor, Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE-FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Ferencvaros maçı, 27 Kasım 2025 Perşembe yani bu akşam saat 20.45’te başlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.
BREIDABLIK-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Breidablik-Samsunspor maçı, 27 Kasım 2025 Perşembe yani bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak. İzlanda Lougardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Müsabakayı Ukraynalı hakem Denys Shurman yönetecek. Shurman'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Semen Shlonchak ve Valentyn Kutsev üstlenecek.
27 KASIM 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi
20:45 Roma - Midtjylland (TRT Tabii Spor 3)
20:45 Viktoria Plzen - Freiburg
20:45 Feyenoord – Celtic (TRT Tabii Spor)
20:45 Fenerbahçe - Ferencvaros (TRT Spor)
20:45 Ludogorets Razgrad - Celta Vigo
20:45 PAOK - Brann (TRT Tabii Spor 5)
20:45 Porto - Nice (TRT Tabii Spor 2)
20:45 Aston Villa - Young Boys (TRT Tabii Spor 1)
20:45 Lille - Dinamo Zagreb (TRT Tabii Spor 4)
23:00 Panathinaikos - Sturm Graz
23:00 Real Betis - Utrecht (TRT Tabii Spor 4)
23:00 Nottingham Forest - Malmö FF (TRT Tabii Spor 3)
23:00 Genk - Basel
23:00 Kızılyıldız - FCSB (TRT Tabii Spor 2)
23:00 Bologna - Salzburg (TRT Tabii Spor 1)
23:00 Maccabi Tel Aviv - Lyon
23:00 Rangers - Sporting Braga (TRT Tabii Spor)
23:00 Go Ahead Eagles - Stuttgart
UEFA Konferans Ligi
20:45 AZ Alkmaar - Shelbourne
20:45 Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps
20:45 Lech Poznan - Lausanne Sports
20:45 Omonia Nicosia - Dynamo Kiev
20:45 Rakow Czestochowa - Rapid Wien
20:45 Sigma Olomouc - Celje
20:45 Slovan Bratislava - Rayo Vallecano
20:45 Universitatea Craiova - Mainz 05
20:45 Zrinjski Mostar - Hacken
23:00 Aberdeen - Noah
23:00 Breidablik - Samsunspor (TRT 1)
23:00 Drita - KF Shkendija
23:00 Fiorentina - AEK Atina
23:00 Jagiellonia Bialystok - KuPS Kuopio
23:00 Legia Varşova - Sparta Prag
23:00 RC Strasbourg - Crystal Palace
23:00 Rijeka - AEK Larnaca
23:00 Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk (TRT Tabii Spor 5)