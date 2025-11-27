Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 27 KASIM 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde günün maçları!

        Bugünkü maçlar 27 Kasım 2025 takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 27 Kasım 2025 Perşembe listesi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA Konferans Ligi'nde dördüncü hafta, UEFA Avrupa Ligi'nde ise beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Bugün iki ligde toplam 36 maç oynanacak. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam Macaristan'ın Ferencvaros ekibini konuk edecek. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor ise İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 27 Kasım 2025 maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Giriş: 27.11.2025 - 10:48 Güncelleme: 27.11.2025 - 10:48
        1

        27 Kasım 2025 maç programı ile bugünkü mücadeleler belli oldu. UEFA Konferans Ligi'nde dördüncü hafta, UEFA Avrupa Ligi'nde ise beşinci hafta maçları oynanacak. 27 Kasım Perşembe günü temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Samsunspor sahaya çıkacak. Sarı lacivertliler, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Ferencvaros ile mücadele edecek. Samsunspor ise Konferans Ligi'nin 4. haftasında Breidablik ile karşılaşacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 27 Kasım 2025 UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.

        2

        UEFA KONFERANS LİGİ VE UEFA AVRUPA LİGİ’NDE HEYECAN DEVAM EDİYOR!

        UEFA Konferans Ligi'nde dördüncü hafta maçları, UEFA Avrupa Ligi'nde ise beşinci hafta maçları yapılacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki ve üç numaralı turnuvalarında bugün toplam 36 maç oynanacak.

        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Macaristan'ın Ferencvaros ekibini konuk edecek.

        Samsunspor, Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşacak.

        3

        FENERBAHÇE-FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe-Ferencvaros maçı, 27 Kasım 2025 Perşembe yani bu akşam saat 20.45’te başlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        Mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.

        4

        BREIDABLIK-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Breidablik-Samsunspor maçı, 27 Kasım 2025 Perşembe yani bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak. İzlanda Lougardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        Müsabakayı Ukraynalı hakem Denys Shurman yönetecek. Shurman'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Semen Shlonchak ve Valentyn Kutsev üstlenecek.

        5

        27 KASIM 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        UEFA Avrupa Ligi

        20:45 Roma - Midtjylland (TRT Tabii Spor 3)

        20:45 Viktoria Plzen - Freiburg

        20:45 Feyenoord – Celtic (TRT Tabii Spor)

        20:45 Fenerbahçe - Ferencvaros (TRT Spor)

        20:45 Ludogorets Razgrad - Celta Vigo

        20:45 PAOK - Brann (TRT Tabii Spor 5)

        20:45 Porto - Nice (TRT Tabii Spor 2)

        20:45 Aston Villa - Young Boys (TRT Tabii Spor 1)

        20:45 Lille - Dinamo Zagreb (TRT Tabii Spor 4)

        23:00 Panathinaikos - Sturm Graz

        23:00 Real Betis - Utrecht (TRT Tabii Spor 4)

        23:00 Nottingham Forest - Malmö FF (TRT Tabii Spor 3)

        23:00 Genk - Basel

        23:00 Kızılyıldız - FCSB (TRT Tabii Spor 2)

        23:00 Bologna - Salzburg (TRT Tabii Spor 1)

        23:00 Maccabi Tel Aviv - Lyon

        23:00 Rangers - Sporting Braga (TRT Tabii Spor)

        23:00 Go Ahead Eagles - Stuttgart

        6

        UEFA Konferans Ligi

        20:45 AZ Alkmaar - Shelbourne

        20:45 Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps

        20:45 Lech Poznan - Lausanne Sports

        20:45 Omonia Nicosia - Dynamo Kiev

        20:45 Rakow Czestochowa - Rapid Wien

        20:45 Sigma Olomouc - Celje

        20:45 Slovan Bratislava - Rayo Vallecano

        20:45 Universitatea Craiova - Mainz 05

        20:45 Zrinjski Mostar - Hacken

        23:00 Aberdeen - Noah

        23:00 Breidablik - Samsunspor (TRT 1)

        23:00 Drita - KF Shkendija

        23:00 Fiorentina - AEK Atina

        23:00 Jagiellonia Bialystok - KuPS Kuopio

        23:00 Legia Varşova - Sparta Prag

        23:00 RC Strasbourg - Crystal Palace

        23:00 Rijeka - AEK Larnaca

        23:00 Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk (TRT Tabii Spor 5)

