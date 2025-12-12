Bugünkü maçlar 12 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat, kaçta ve hangi kanalda?
12 Aralık 2025 maç programı sporseverler tarafından araştırılıyor. Bugün oynanacak yerli ve yabancı lig mücadeleleri merak ediliyor. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, LaLiga, Bundesliga, Ligue 1, Serie A ve Belçika Pro Lig'de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'in 16. haftası, bugün yapılacak tek maçla başlayacak. Yoğun maç temposu sebebiyle futbolseverler, ''Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte 12 Aralık 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri!
12 ARALIK 2025 BUGÜNKÜ MAÇLAR
Süper Lig
20:00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği
1. Lig
14:30 Adana Demirspor - Boluspor
2. Lig
14:00 Arnavutköy Belediyespor - Muş 1984
14:00 Karaman FK - Kastamonuspor
14:00 68 Aksaray Belediyespor - Somaspor
14:00 Adana 1954 FK - Erbaaspor
14:00 Batman Petrolspor - Ank. Ankaraspor
14:00 Karacabey Belediyespor - Muğlaspor
14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor
15:00 Fethiyespor - Belediye Derincespor
15:00 MKE Ankaragücü - Kepez Spor
15:00 Elazığspor - İnegölspor
17:00 Menemen FK - Aliağa Futbol
17:00 Bursaspor - Ankara Demirspor
İspanya LaLiga
23:00 Real Sociedad - Girona
Almanya Bundesliga
22:30 Union Berlin - RB Leipzig