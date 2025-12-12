Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 ARALIK 2025 CUMA: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç programı

        Bugünkü maçlar 12 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat, kaçta ve hangi kanalda?

        12 Aralık 2025 maç programı sporseverler tarafından araştırılıyor. Bugün oynanacak yerli ve yabancı lig mücadeleleri merak ediliyor. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, LaLiga, Bundesliga, Ligue 1, Serie A ve Belçika Pro Lig'de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'in 16. haftası, bugün yapılacak tek maçla başlayacak. Yoğun maç temposu sebebiyle futbolseverler, ''Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte 12 Aralık 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri!

        Giriş: 12.12.2025 - 11:07 Güncelleme: 12.12.2025 - 11:07
        1

        Bugün oynanacak maçlar merak konusu oldu. 12 Aralık 2025 maç programı sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün Süper Lig'den 1. Lig’e, LaLiga’dan Bundesliga’ya, Ligue 1’den Serie A’ya birçok ligde kritik mücadeleler oynanacak. Süper Lig’deki tek maçın yanı sıra Avrupa liglerindeki önemli karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına toplayacak. Maçların başlangıç saatleri ve yayıncı kanallar belli oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 12 Aralık 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri…

        2

        12 ARALIK 2025 BUGÜNKÜ MAÇLAR

        Süper Lig

        20:00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği

        3

        1. Lig

        14:30 Adana Demirspor - Boluspor

        4

        2. Lig

        14:00 Arnavutköy Belediyespor - Muş 1984

        14:00 Karaman FK - Kastamonuspor

        14:00 68 Aksaray Belediyespor - Somaspor

        14:00 Adana 1954 FK - Erbaaspor

        14:00 Batman Petrolspor - Ank. Ankaraspor

        14:00 Karacabey Belediyespor - Muğlaspor

        14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor

        15:00 Fethiyespor - Belediye Derincespor

        15:00 MKE Ankaragücü - Kepez Spor

        15:00 Elazığspor - İnegölspor

        17:00 Menemen FK - Aliağa Futbol

        17:00 Bursaspor - Ankara Demirspor

        5

        İspanya LaLiga

        23:00 Real Sociedad - Girona

        6

        Almanya Bundesliga

        22:30 Union Berlin - RB Leipzig

        7

        Fransa Ligue 1

        22:45 Angers - Nantes

        8

        İtalya Serie A

        22:45 Lecce - Pisa

        9

        Belçika Pro Lig

        22:45 Standard Liege - Oud-Heverlee Leuven

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
