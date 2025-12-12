Bugün oynanacak maçlar merak konusu oldu. 12 Aralık 2025 maç programı sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün Süper Lig'den 1. Lig’e, LaLiga’dan Bundesliga’ya, Ligue 1’den Serie A’ya birçok ligde kritik mücadeleler oynanacak. Süper Lig’deki tek maçın yanı sıra Avrupa liglerindeki önemli karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına toplayacak. Maçların başlangıç saatleri ve yayıncı kanallar belli oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 12 Aralık 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri…