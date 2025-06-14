Bugünkü maçlar 14 Haziran 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
14 Haziran Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün birçok yabancı ligde önemli karşılaşmalar oynanacak. Avrupa U21 Şampiyonası'nda heyecan A ve C Grubu mücadeleleri ile devam edecek. Öte yandan Avrupa U19 Şampiyonası, İrlanda Premier Ligi, Veikkausliiga, Superettan, Norveç 1. Ligi ve diğer liglerde kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 14 Haziran 2025 maç programı ve saatleri...
Futbolseverlerin gündeminde yer alan ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusu, bugünkü maçlar 14 Haziran 2025 programı ile yanıt buldu. Bugün Avrupa U21 Şampiyonası'nda 4, Avrupa U19 Şampiyonası'nda 2 maç yapılacak. İrlanda Premier Ligi, Veikkausliiga, Superettan ve Norveç 1. Ligi’nde de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 14 Haziran 2025 Bugünkü maçların saatleri ve canlı yayın kanalları..
MAÇ PROGRAMI 14 HAZİRAN 2025: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Avrupa U21 Şampiyonası Grup A
19:00 İspanya U21 - Romanya U21
22:00 Slovakya U21 - İtalya U21
Avrupa U21 Şampiyonası Grup C
22:00 Fransa U21 - Gürcistan U21
22:00 Portekiz U21 - Polonya U21
Avrupa U19 Şampiyonası Grup B
17:00 İngiltere U19 - Norveç U19
20:00 Almanya U19 - Hollanda U19
İrlanda Premier Ligi
21:45 Sligo Rovers - Waterford
Veikkausliiga
14:00 Inter Turku - Haka
17:00 Oulu - HJK Helsinki
19:00 Gnistan - KTP Kotka
19:00 Kuopion - Tampereen I.
19:00 Mariehamn - Vaasan PS
19:00 SJK Seinöjoen – Jaro
MLS
23:30 St. Louis- LA Galaxy
J1 Ligi
11:30 S. Bellmare - Machida Z.
12:00 Kashima - S. Hiroshima
12:00 Yokohama FC - Kawasaki F.
13:00 Toky o- Cerezo Osaka
K-Lig
13:00 Gimcheon S- Pohang S.
13:00 Jeju United- Daegu
13:00 Suwon City- Anyang
Superettan
16:00 Falkenbergs - Helsingborg
16:00 Kalmar - Landskrona
16:00 Östersund - IK Oddevold
18:00 Umea - GIF Sundsvall
Maurice Revello Turnuvası
18:00 Mali U20 - Japonya U20
Norveç 1. Ligi
17:00 Kongsvinger - Sogndal IL
19:00 Hodd IL - Lilleström
PSL Play-off - Finalller
16:00 Cape Town City - Orbit College
Ykkösliiga (Finlandiya 2. Ligi)
16:00 Kapa - EIF
17:00 FC Lahti - PK-35
18:00 Salpa - Jippo
İrlanda 1. Ligi
21:30 Longford - Cobh Ramblers
Belarus Premier Ligi
15:00 FC Minsk- Torpedo
18:00 Slutsk- Dinamo Minsk
20:00 BATE Borisov- Neman Grodno
2. Divisjon - A Grubu
14:00 Brattvag- P. Grenland
15:00 Sandviken- Va.Haugesund
16:00 Jerv- Eik Toensberg
17:00 Sandnes Ulf- Flekkeroy
2. Divisjon - B Grubu
15:00 Levanger- Follo
15:00 Ull. Kisa- Asker
16:30 Strindheim- Hönefoss