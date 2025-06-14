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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 HAZİRAN 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç fikstürü

        Bugünkü maçlar 14 Haziran 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        14 Haziran Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün birçok yabancı ligde önemli karşılaşmalar oynanacak. Avrupa U21 Şampiyonası'nda heyecan A ve C Grubu mücadeleleri ile devam edecek. Öte yandan Avrupa U19 Şampiyonası, İrlanda Premier Ligi, Veikkausliiga, Superettan, Norveç 1. Ligi ve diğer liglerde kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 14 Haziran 2025 maç programı ve saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 10:50 Güncelleme: 14.06.2025 - 10:52
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        1

        Futbolseverlerin gündeminde yer alan ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusu, bugünkü maçlar 14 Haziran 2025 programı ile yanıt buldu. Bugün Avrupa U21 Şampiyonası'nda 4, Avrupa U19 Şampiyonası'nda 2 maç yapılacak. İrlanda Premier Ligi, Veikkausliiga, Superettan ve Norveç 1. Ligi’nde de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 14 Haziran 2025 Bugünkü maçların saatleri ve canlı yayın kanalları..

        2

        MAÇ PROGRAMI 14 HAZİRAN 2025: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Avrupa U21 Şampiyonası Grup A

        19:00 İspanya U21 - Romanya U21

        22:00 Slovakya U21 - İtalya U21

        Avrupa U21 Şampiyonası Grup C

        22:00 Fransa U21 - Gürcistan U21

        22:00 Portekiz U21 - Polonya U21

        Avrupa U19 Şampiyonası Grup B

        17:00 İngiltere U19 - Norveç U19

        20:00 Almanya U19 - Hollanda U19

        3

        İrlanda Premier Ligi

        21:45 Sligo Rovers - Waterford

        Veikkausliiga

        14:00 Inter Turku - Haka

        17:00 Oulu - HJK Helsinki

        19:00 Gnistan - KTP Kotka

        19:00 Kuopion - Tampereen I.

        19:00 Mariehamn - Vaasan PS

        19:00 SJK Seinöjoen – Jaro

        MLS

        23:30 St. Louis- LA Galaxy

        4

        J1 Ligi

        11:30 S. Bellmare - Machida Z.

        12:00 Kashima - S. Hiroshima

        12:00 Yokohama FC - Kawasaki F.

        13:00 Toky o- Cerezo Osaka

        K-Lig

        13:00 Gimcheon S- Pohang S.

        13:00 Jeju United- Daegu

        13:00 Suwon City- Anyang

        Superettan

        16:00 Falkenbergs - Helsingborg

        16:00 Kalmar - Landskrona

        16:00 Östersund - IK Oddevold

        18:00 Umea - GIF Sundsvall

        5

        Maurice Revello Turnuvası

        18:00 Mali U20 - Japonya U20

        Norveç 1. Ligi

        17:00 Kongsvinger - Sogndal IL

        19:00 Hodd IL - Lilleström

        PSL Play-off - Finalller

        16:00 Cape Town City - Orbit College

        Ykkösliiga (Finlandiya 2. Ligi)

        16:00 Kapa - EIF

        17:00 FC Lahti - PK-35

        18:00 Salpa - Jippo

        İrlanda 1. Ligi

        21:30 Longford - Cobh Ramblers

        Belarus Premier Ligi

        15:00 FC Minsk- Torpedo

        18:00 Slutsk- Dinamo Minsk

        20:00 BATE Borisov- Neman Grodno

        6

        2. Divisjon - A Grubu

        14:00 Brattvag- P. Grenland

        15:00 Sandviken- Va.Haugesund

        16:00 Jerv- Eik Toensberg

        17:00 Sandnes Ulf- Flekkeroy

        2. Divisjon - B Grubu

        15:00 Levanger- Follo

        15:00 Ull. Kisa- Asker

        16:30 Strindheim- Hönefoss

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