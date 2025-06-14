Futbolseverlerin gündeminde yer alan ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusu, bugünkü maçlar 14 Haziran 2025 programı ile yanıt buldu. Bugün Avrupa U21 Şampiyonası'nda 4, Avrupa U19 Şampiyonası'nda 2 maç yapılacak. İrlanda Premier Ligi, Veikkausliiga, Superettan ve Norveç 1. Ligi’nde de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 14 Haziran 2025 Bugünkü maçların saatleri ve canlı yayın kanalları..