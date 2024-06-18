Bugün kimin maçı var? 18 Haziran bugünkü EURO 2024 maç programı
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan bugünkü maçlar ile devam ediyor. EURO 2024'te bugün F Grubu'nda iki kritik karşılaşma yaşanacak. Bu kapsamda futbolseverler "Bugün kimin maçı var, bugünkü maçlar hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, 18 Haziran 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024 bugünkü maçları...
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 17. Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasının ilk maçları oynanıyor. EURO 2024'te heyecan F Grubu'ndaki iki maç ile devam ediyor. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 18 Haziran 2024 Salı EURO 2024 bugünkü maçları...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Grup F: 19:00 Türkiye - Gürcistan
Türkiye - Gürcistan maçı saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. BVB Dortmund Stadyumu'nda yapılacak maçta Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Facundo Tello düdük çalacak. Tello'nun yardımcılıklarını ise Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky üstlenecek.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Günok; Ayhan, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu; Özcan, Çalhanoğlu; Güler, Yıldız, Aktürkoğlu; Yılmaz
Gürcistan: Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Kvekveskiri, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze
Grup F: 22:00 Portekiz - Çekya
Almanya'nın Leipzig kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak Portekiz ve Çekya maçı, 22.00'de başlayacak ve mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:
Portekiz: Costa, Cancelo, Pepe, Dias, Mendes, Palhinha, Vitinha, Fernandes, Leao, Ronaldo, Bernardo Silva
Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Barak, David Jurasek, Kuchta, Schick