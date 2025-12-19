Bugünkü maçlar 19 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
19 Aralık 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı bugün başlıyor. Haftanın açılış müsabakasında Kocaelispor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Trendyol 1. Lig'in 18. haftasının açılış maçında ise Esenler Erokspor ile Sarıyerspor karşı karşıya geliyor. Öte yandan La Liga, Bundesliga, İtalya Süper Kupası, Belçika Pro Lig, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig'de birbirinden zorlu müsabakalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 19 Aralık 2025 günün maç takvimi..
Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 19 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre, Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor. Öte yandan Trendyol 1. Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Süper Kupası, Belçika Pro Lig, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig’de futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 19 Aralık 2025 bugünkü maç programı…
19 ARALIK 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig
20:00 Kocaelispor-Antalyaspor (beIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig
20:00 Esenler Erokspor-Sarıyerspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)
La Liga
23:00 Valencia-Mallorca (S Sport Plus ve Tivibu Spor 2)
Bundesliga
22:30 Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach (S Sport Plus ve Tivibu Spor 1)
İtalya Süper Kupa Yarı Final
22:00 Bologna-Inter (Tabii ve TRT Spor)
Belçika Pro Lig
22:45 Charleroi-KRC Genk
Portekiz Premier Lig
23:15 Estoril Praia-Braga
İngiltere Championship
23:00 Swansea City-Wrexham
EuroLeague
20:30 Anadolu Efes-Dubai Basketball
21:00 Žalgiris-Partizan
21:30 Monako-Bayern
22:15 Olimpiakos-Lyon-Villeurbanne
22:30 Barcelona-Baskonya
22:45 Kızılyıldız-Virtus Bologna