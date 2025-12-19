Habertürk
        BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 ARALIK 2025 PROGRAMI | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maçları!

        Bugünkü maçlar 19 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        19 Aralık 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı bugün başlıyor. Haftanın açılış müsabakasında Kocaelispor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Trendyol 1. Lig'in 18. haftasının açılış maçında ise Esenler Erokspor ile Sarıyerspor karşı karşıya geliyor. Öte yandan La Liga, Bundesliga, İtalya Süper Kupası, Belçika Pro Lig, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig'de birbirinden zorlu müsabakalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 19 Aralık 2025 günün maç takvimi..

        Giriş: 19.12.2025 - 11:22 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:22
        1

        Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 19 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre, Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor. Öte yandan Trendyol 1. Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Süper Kupası, Belçika Pro Lig, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig’de futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 19 Aralık 2025 bugünkü maç programı…

        2

        19 ARALIK 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Trendyol Süper Lig

        20:00 Kocaelispor-Antalyaspor (beIN Sports 1)

        3

        Trendyol 1. Lig

        20:00 Esenler Erokspor-Sarıyerspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

        4

        La Liga

        23:00 Valencia-Mallorca (S Sport Plus ve Tivibu Spor 2)

        5

        Bundesliga

        22:30 Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach (S Sport Plus ve Tivibu Spor 1)

        6

        İtalya Süper Kupa Yarı Final

        22:00 Bologna-Inter (Tabii ve TRT Spor)

        7

        Belçika Pro Lig

        22:45 Charleroi-KRC Genk

        Portekiz Premier Lig

        23:15 Estoril Praia-Braga

        8

        İngiltere Championship

        23:00 Swansea City-Wrexham

        9

        EuroLeague

        20:30 Anadolu Efes-Dubai Basketball

        21:00 Žalgiris-Partizan

        21:30 Monako-Bayern

        22:15 Olimpiakos-Lyon-Villeurbanne

        22:30 Barcelona-Baskonya

        22:45 Kızılyıldız-Virtus Bologna

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
