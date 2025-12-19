Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 19 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre, Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor. Öte yandan Trendyol 1. Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Süper Kupası, Belçika Pro Lig, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig’de futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 19 Aralık 2025 bugünkü maç programı…