        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 OCAK 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı

        Bugünkü maçlar 20 Ocak 2026 takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        20 Ocak 2026 Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yedinci haftanın perdesi açılıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün 9 maç oynanacak. Manchester City, Inter, Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham gibi takımlar sahaya çıkacak. EuroLeague'de de heyecan devam ediyor. Ligin 23. haftasında Hapoel Tel Aviv ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 20 Ocak 2026 maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 12:03 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:03
        1

        20 Ocak 2026 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yedinci hafta heyecanı bugün başlayacak. Bu akşam Manchester City, Inter, Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham gibi takımlar takımlar sahaya çıkacak. EuroLeague’in 23. haftasında ise temsilcimiz Anadolu Efes Hapoel Tel Aviv ile mücadele edecek. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 20 Ocak 2026 bugünkü maçlar listesi…

        2

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 7. HAFTA HEYECANI!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yedinci haftanın perdesi bugün açılıyor.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yedinci hafta müsabakaları, 20-21 Ocak tarihlerinde oynanacak.

        Ligde 9 puanla 18. sırada bulunan Galatasaray, 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.

        3

        20 OCAK 2026 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Şampiyonlar Ligi

        18:30 | Kairat - Club Brugge

        20:45 | Bodo/Glimt - Manchester City

        23:00 | Real Madrid​​​​​​​ - Monaco

        23:00 | Inter - Arsenal

        23:00 | Villarreal - Ajax

        23:00 | Tottenham - Borussia Dortmund

        23:00 | Sporting - Paris Saint-Germain

        23:00 | Olympiakos - Bayer Leverkusen

        23:00 | Kopenhag - Napoli

        4

        Suudi Arabistan Pro Lig

        18:05 | AL Shabab FC (KSA) - Al-Najma

        20:30 | Al-Ahli Saudi FC - Al-Khaleej Club

        20:30 | Al-Fateh SC - Al-Kholood

        5

        İngiltere - Federasyon Kupası

        22:45 | Salford City - Swindon Town

        6

        İskoçya - Premier Lig

        22:45 | Livingston FC - St Mirren

        7

        Kulüp Hazırlık Maçları (Öne Çıkanlar)

        12:30 | Trinec - Karvina II

        13:00 | Ruzomberok - Dukla BB

        15:00 | B. Honved - Slovacko

        16:00 | L. Moskova - Chengdu

        17:00 | Korona Kielce - Dinamo Kiev

        19:00 | Nashville SC - Chicago Fire

        8

        EuroLeague

        20:15 | Olimpiakos - Makkabi Tel Aviv

        20:30 | Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes

        20:45 | Monako - Kızılyıldız

        22:00 | Lyon-Villeurbanne - Zalgiris

        22:15 | Panathinaikos - Baskonya

        22:30 | Barcelona - Dubai Basketball

        22:30 | Valensiya - Paris

        22:30 | Bayern - Partizan

        22:45 | Real Madrid - Olimpia Milano

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
