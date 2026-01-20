Bugünkü maçlar 20 Ocak 2026 takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
20 Ocak 2026 Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yedinci haftanın perdesi açılıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün 9 maç oynanacak. Manchester City, Inter, Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham gibi takımlar sahaya çıkacak. EuroLeague'de de heyecan devam ediyor. Ligin 23. haftasında Hapoel Tel Aviv ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 20 Ocak 2026 maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri...
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 7. HAFTA HEYECANI!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yedinci haftanın perdesi bugün açılıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yedinci hafta müsabakaları, 20-21 Ocak tarihlerinde oynanacak.
Ligde 9 puanla 18. sırada bulunan Galatasaray, 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.
20 OCAK 2026 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi
18:30 | Kairat - Club Brugge
20:45 | Bodo/Glimt - Manchester City
23:00 | Real Madrid - Monaco
23:00 | Inter - Arsenal
23:00 | Villarreal - Ajax
23:00 | Tottenham - Borussia Dortmund
23:00 | Sporting - Paris Saint-Germain
23:00 | Olympiakos - Bayer Leverkusen
23:00 | Kopenhag - Napoli
Suudi Arabistan Pro Lig
18:05 | AL Shabab FC (KSA) - Al-Najma
20:30 | Al-Ahli Saudi FC - Al-Khaleej Club
20:30 | Al-Fateh SC - Al-Kholood
İngiltere - Federasyon Kupası
22:45 | Salford City - Swindon Town
İskoçya - Premier Lig
22:45 | Livingston FC - St Mirren
Kulüp Hazırlık Maçları (Öne Çıkanlar)
12:30 | Trinec - Karvina II
13:00 | Ruzomberok - Dukla BB
15:00 | B. Honved - Slovacko
16:00 | L. Moskova - Chengdu
17:00 | Korona Kielce - Dinamo Kiev
19:00 | Nashville SC - Chicago Fire
EuroLeague
20:15 | Olimpiakos - Makkabi Tel Aviv
20:30 | Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes
20:45 | Monako - Kızılyıldız
22:00 | Lyon-Villeurbanne - Zalgiris
22:15 | Panathinaikos - Baskonya
22:30 | Barcelona - Dubai Basketball
22:30 | Valensiya - Paris
22:30 | Bayern - Partizan
22:45 | Real Madrid - Olimpia Milano