Bugünkü maçlar 21 Mart 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa Dünya Kupası elemeleri programına göre, bugün 6 grup maçı oynanacak. Heyecan dolu karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorularına yanıt araşmaya başlandı. Bugünkü maçlar listesi 21 Mart 2025 maç takvimi ile belli oldu. İşte 21 Mart 2025 bugünün maç programı…
Bugünkü maçlar 21 Mart 2025 Perşembe günü için araştırılıyor. İngiltere Dünya Kupası Elemeler grup maçında Arnavutluk'u konuk ediyor. İngiltere maçının yanı sıra bugün oynanacak Dünya Kupası Elemeler karşılaşmaları merak ediliyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 21 Mart 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar…
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup G
22:45 Polonya - Litvanya (Exxen)
POLONYA- LİTVANYA CANLI SKOR DETAY İÇİN TIKLAYIN
22:45 Malta - Finlandiya (Exxen)
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup H
20:00 Güney Kıbrıs - San Marino (Exxen)
GÜNEY KIBRIS- SAN MARİNO CANLI SKOR DETAY İÇİN TIKLAYIN
22:45 Romanya - Bosna-Hersek (Exxen)
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup K
22:45 Andorra - Letonya (Exxen)
ANDORRA- LETONYA CANLI SKOR DETAY İÇİN TIKLAYIN
22:45 İngiltere - Arnavutluk (Exxen)