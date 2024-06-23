Bugün kimin maçı var? 23 Haziran bugünkü EURO 2024 maç fikstürü
EURO 2024 fikstürü bugünkü maçlar ile devam ediyor. Üçüncü hafta maçlarının başladığı turnuvada bu akşam A Grubu'nda iki kritik mücadele oynanacak. Bu noktada sporseverlerin gözleri "Bugün kimin maçı var, bugünkü maçlar hangi kanalda?" sorularına çevrildi. İşte, 23 Haziran 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024 bugünkü maçları...
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu 3. ve son maçları bugün oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 23 Haziran 2024 Pazar EURO 2024 bugünkü maçları...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Grup A: 22:00 İsviçre - Almanaya
İsviçre Almanya maçı saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Frankfurt Arena'da yapılacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstlenecek.
MUHTEMEL 11'LER
İki takımın müsabakaya şu kadrolarla çıkması bekleniyor:
İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer, Ndoye, Embolo, Vargas
Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz
Grup A: 22:00 İskoçya-Macaristan
Stuttgart Arena'da oynanacak İskoçya Macaristan maçı, 22.00'de başlayacak ve mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Müsabakayı Arjantin Futbol Federasyonundan hakem Facundo Tello yönetecek. Tello'nun yardımcılıklarını Gabriel Chade ile Ezequiel Brailovsky üstlenecek.
MUHTEMEL 11'LER
İki takımın mücadeleye şu kadrolar ile çıkması bekleniyor:
İskoçya: Gunn, Hendry, Hanley, McKenna, Ralston, McGregor, Gilmour, Robertson, McTominay, Adams, McGinn
Macaristan: Gulacsi, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Adam Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Barnabas Varga