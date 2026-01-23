Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 23 Ocak 2026 Cuma günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre, Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor. Öte yandan Trendyol 1. Lig, Trendyol 2. Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A, Belçika Pro Lig ve Portekiz Süper Ligi’nde futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 23 Ocak 2026 maç programı…