        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 OCAK 2026 PROGRAMI | Süper Lig’de 19. hafta başlıyor! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 23 Ocak 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        23 Ocak 2026 maç programı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 19. hafta heyecanı bugün başlıyor. Haftanın açılış mücadelesinde Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Trendyol 1. Lig'in 22. hafta açılış maçında ise Adana Demirspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Öte yandan 2. Lig, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, Belçika Pro Lig ve Portekiz Süper Ligi'nde birbirinden kritik müsabakalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 23 Ocak 2026 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 11:42 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:42
        1

        Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 23 Ocak 2026 Cuma günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre, Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor. Öte yandan Trendyol 1. Lig, Trendyol 2. Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A, Belçika Pro Lig ve Portekiz Süper Ligi’nde futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 23 Ocak 2026 maç programı…

        2

        23 OCAK 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        Trendyol Süper Lig

        20:00 Trabzonspor - Kasımpaşa

        3

        Trendyol 1. Lig

        20:00 Adana Demirspor - Bandırmaspor

        4

        Trendyol 2. Lig

        14:00 Kahramanmaraş İstiklalspor - 1461 Trabzon FK

        14:00 Adana 1954 FK - Beyoğlu Yeni Çarşı

        14:00 Seza Çimento Elazığspor - MKE Ankaragücü

        5

        İspanya - LaLiga

        23:00 Levante - Elche CF

        Almanya Bundesliga

        22:30 St Pauli - Hamburger SV

        6

        Fransa Ligue 1

        22:00 Auxerre - Paris St. Germain

        7

        İtalya Serie A

        22:45 Inter Milano - Pisa SC

        8

        Belçika Pro Lig

        22:45 Standard Liege - KAA Gent

        9

        Portekiz Süper Ligi

        23:15 Casa Pia Lisbon - Avs Futebol Sad

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
