Bugünkü maçlar 23 Ocak 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
23 Ocak 2026 maç programı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 19. hafta heyecanı bugün başlıyor. Haftanın açılış mücadelesinde Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Trendyol 1. Lig'in 22. hafta açılış maçında ise Adana Demirspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Öte yandan 2. Lig, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, Belçika Pro Lig ve Portekiz Süper Ligi'nde birbirinden kritik müsabakalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 23 Ocak 2026 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...
Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 23 Ocak 2026 Cuma günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre, Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor. Öte yandan Trendyol 1. Lig, Trendyol 2. Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A, Belçika Pro Lig ve Portekiz Süper Ligi’nde futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 23 Ocak 2026 maç programı…
23 OCAK 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
Trendyol Süper Lig
20:00 Trabzonspor - Kasımpaşa
Trendyol 1. Lig
20:00 Adana Demirspor - Bandırmaspor
Trendyol 2. Lig
14:00 Kahramanmaraş İstiklalspor - 1461 Trabzon FK
14:00 Adana 1954 FK - Beyoğlu Yeni Çarşı
14:00 Seza Çimento Elazığspor - MKE Ankaragücü
İspanya - LaLiga
23:00 Levante - Elche CF
Almanya Bundesliga
22:30 St Pauli - Hamburger SV
Fransa Ligue 1
22:00 Auxerre - Paris St. Germain